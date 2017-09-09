Юрченко: «Нет смысла мусолить второй гол «Анжи», его все равно уже не отменят»

Ну тут такой момент очень спорный, а если бы выбил удачно а судья поставил угловой после которого забили гол, разговоры были бы другие... так что игрок прав момент заигран и нечего тут говорить....
Голкипер «Тосно» Давид Юрченко после матча девятого тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (2:2) заявил, что его команда не выполнила установку на матч.
Кроме того, игрок призвал не поднимать шум вокруг второго гола дагестанцев, в котором нет уверенности как в забитом по правилам.
«Если говорить о том, что нам не удалось, – это выиграть. В целом же, думаю, нам немножко не повезло, потому что привезли себе нелепые голы. Из-за этого игра получилась немного тяжелой и скомканной, потому что нам нужно было догонять соперника по счету.
Эпизод со вторым голом, когда мяч пересек лицевую линию? Ну а что обмусоливать этот момент? Гол засчитали, никто его не отменит. Для разбора подобных моментов есть специальные сотрудники, пускай они и обсуждают это. Ну да, там должен был быть угловой, а в итоге нам забили мяч. Ну засчитали и засчитали. Всегда в таких ситуациях нужно сразу же забывать момент и двигаться дальше», – сказал Юрченко.
«Тосно» после девяти матчей расположилось на 11 месте в таблице.
ГЛ! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #ТосноАнжи 1:2 25' Олег Данченко pic.twitter.com/wbf4y1yGO0— РФПЛ (@rfpl) 9 сентября 2017 г.