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    Юрченко: «Нет смысла мусолить второй гол «Анжи», его все равно уже не отменят»

    Голкипер «Тосно» Давид Юрченко после матча девятого тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (2:2) заявил, что его команда не выполнила установку на матч.

    Кроме того, игрок призвал не поднимать шум вокруг второго гола дагестанцев, в котором нет уверенности как в забитом по правилам.

    «Если говорить о том, что нам не удалось, – это выиграть. В целом же, думаю, нам немножко не повезло, потому что привезли себе нелепые голы. Из-за этого игра получилась немного тяжелой и скомканной, потому что нам нужно было догонять соперника по счету.

    Эпизод со вторым голом, когда мяч пересек лицевую линию? Ну а что обмусоливать этот момент? Гол засчитали, никто его не отменит. Для разбора подобных моментов есть специальные сотрудники, пускай они и обсуждают это. Ну да, там должен был быть угловой, а в итоге нам забили мяч. Ну засчитали и засчитали. Всегда в таких ситуациях нужно сразу же забывать момент и двигаться дальше», – сказал Юрченко.

    «Тосно» после девяти матчей расположилось на 11 месте в таблице.

    Источник: ФК «Тосно»

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    09.09.2017 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 9 сентября 2017, 21:07

      Ну тут такой момент очень спорный, а если бы выбил удачно а судья поставил угловой после которого забили гол, разговоры были бы другие... так что игрок прав момент заигран и нечего тут говорить....

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