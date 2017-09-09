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    Спаллетти заявил, что не может обещать скудетто болельщикам «Интера»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отказался обсуждать амбиции клуба в нынешнем сезоне после двух побед на старте. Специалист заявил, что не намерен давать никаких обещаний.

    «Победа в двух стартовых матчах естественно дарит большие надежды, но я бы сказал то же самое, независимо от результатов.

    Важно показать, по какому пути вы хотите пойти. Вы не имеете возможности изменить прошлое, но вы можете изменить будущее.

    Я знаю, что СМИ работают над созданием феноменов и неудач. Возьмите 10 тренеров, которые говорят, что хотят выиграть скудетто, и вы получите девять, которые потерпели неудачу.

    Мы хотим говорить о футболе, вы – о результате и ​​целях. Я не хочу давать обещания. Скажу лишь, что мы должны стараться побеждать в каждой игре. Мы не будем соглашаться с чем-либо, но это должно быть намерением.

    Главное – быть командой и думать, как единое целое. Если один игрок забил 25 голов, но команда финишировала не в зоне еврокубков, как можно расценивать такой результат для «Интера»? Вы же не поставите на полку с клубными трофеями личную награду одного футболиста?», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    09.09.2017 18:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 сентября 2017, 23:44

      Всё верно сказал!Успехов ему!

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    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 10 сентября 2017, 11:39

      Ну вот(

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