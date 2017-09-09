Спаллетти заявил, что не может обещать скудетто болельщикам «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отказался обсуждать амбиции клуба в нынешнем сезоне после двух побед на старте. Специалист заявил, что не намерен давать никаких обещаний.

«Победа в двух стартовых матчах естественно дарит большие надежды, но я бы сказал то же самое, независимо от результатов.

Важно показать, по какому пути вы хотите пойти. Вы не имеете возможности изменить прошлое, но вы можете изменить будущее.

Я знаю, что СМИ работают над созданием феноменов и неудач. Возьмите 10 тренеров, которые говорят, что хотят выиграть скудетто, и вы получите девять, которые потерпели неудачу.

Мы хотим говорить о футболе, вы – о результате и ​​целях. Я не хочу давать обещания. Скажу лишь, что мы должны стараться побеждать в каждой игре. Мы не будем соглашаться с чем-либо, но это должно быть намерением.

Главное – быть командой и думать, как единое целое. Если один игрок забил 25 голов, но команда финишировала не в зоне еврокубков, как можно расценивать такой результат для «Интера»? Вы же не поставите на полку с клубными трофеями личную награду одного футболиста?», – сказал Спаллетти.