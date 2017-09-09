Адриано и Промес – в атаке «Спартака», Канунников сыграет на острие у «Рубина»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на поединок девятого тура РФПЛ.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти. Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Луис Адриано.

«Рубин»: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М’Вила, Цакташ, Канунников.

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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