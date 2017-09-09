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    Адриано и Промес – в атаке «Спартака», Канунников сыграет на острие у «Рубина»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на поединок девятого тура РФПЛ.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти. Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Луис Адриано.

    «Рубин»: Рыжиков, Гранат, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М’Вила, Цакташ, Канунников.

    Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    09.09.2017 17:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 сентября 2017, 18:43

      Не понимаю, зачем там Попов.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 сентября 2017, 18:41

      Спартак готовится к л.ч - так можно понять этот состав.Думаю Каррера прав,в этом сезоне надо делать ставку на европу,а в чемпионате игра ещё придёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 9 сентября 2017, 18:41

      а где Роша? Каррера обещал же его в основу поставить

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 сентября 2017, 18:39

      спартак-чемпион

      1
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      Рейтинг: +67

      artem27066 9 сентября 2017, 18:33

      Вперёд спартак

      1
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