Пономарев: «У ЦСКА стали ужасно грязные игры, противно смотреть!»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после встречи девятого тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0) подверг критике игру, демонстрируемую армейцами в последнее время. По его мнению, футболисты красно-синих стали часто срывать атаки соперников с помощью недозволенных приемов, от чего теряется вся зрелищность матчей.

«Не понравился сам матч. У ЦСКА стали ужасно грязные игры, противно смотреть! Как атака, так обязательно ее срыв. Хватают за майку, за плечо, за корпус, чтобы только сорвать атаку. Это колоссальное попустительство со стороны судейства. Зрелищный футбол из-за этого и теряется. Это же безобразие! Ты прояви свое мастерство каким-то образом, чтобы прервать эту атаку. Но не таким же способом! Есть борьба, самбо, дзюдо пускай идут туда ребята и спаррингуются. Поэтому и не смотрят наш футбол, все время идет срыв атаки. И за это дают предупреждение, но это в лучшем случае. А то и желтую не дают за это. Безобразие! Грязная игра и судейство – это главные проблемы российского чемпионата!

Несомненно, армейцы по классу выше, от этого никуда не денешься. Было видно, что ЦСКА берег себя в преддверии первой игры в Лиге чемпионов с «Бенфикой». Думаю, оборона выдержит атакующий натиск соперника во главе с Акинфеевым. Но вот касаемо нападения, я сомневаюсь, что наши что-либо смогут создать у ворот соперника. Если ничейку сыграем, то этот результат будет равносилен победе. Когда мы забиваем один гол с «Амкаром», хотя моменты были, не приходится рассчитывать на большую результативность с таким сильным соперником на выезде. Европейский футбол сейчас силен и быстр. По сравнению с ним, мы просто черепахи!

Все наши футбольные клубы привыкли играть больше назад, через перепас вдоль и поперек поля. Атрибутом завершения данной комбинации обязательно является пас вратарю. Комбинационной, зрелищной и техничной игры у нас не наблюдается. Нет у нас быстрых нападающих, которые умеют бежать с мячом. В ЦСКА можно только Головина и Дзагоева выделить, как игроков, обладающих достаточным владением по части дриблинга. Все только за счет паса играют, и этот пас – вынужденный. Это называлось «отделыванием» от мяча в наше время. Никто не в состоянии взять на себя ответственность и повести команду за собой. Линия полузащиты и крайние защитники обязаны создавать моменты для своих нападающих, заставлять их открываться в свободные зоны. Бесков, Якушин, Николаев, Соловьев – они в гробу там все переворачиваются от этого безобразия! Не было такого никогда. Какой быстрый футбол? Это точно не про нас! Нет скоростных рывков, движения, дриблинга с мячом. Никто не может этого продемонстрировать, кроме Головина, и это факт», – сказал Пономарев.