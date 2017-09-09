Клопп потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере

Поражение в четвертом туре АПЛ от «Манчестер Сити» (0:5) стало для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа формально самым крупным в карьере.

Последний раз немец проигрывал с такой разницей в октябре 2006 года, когда тренировал «Майнц». Встреча против «Вердера» завершилась поражением со счетом 1:6. Тогда подопечные Клоппа смогли забить, поэтому более чувствительным следует считать поражение в Манчестере.

«Ливерпуль» сейчас находится на пятом месте в АПЛ.

Эдерсон получил страшную травму. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами