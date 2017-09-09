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    Клопп потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере

    Поражение в четвертом туре АПЛ от «Манчестер Сити» (0:5) стало для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа формально самым крупным в карьере.

    Последний раз немец проигрывал с такой разницей в октябре 2006 года, когда тренировал «Майнц». Встреча против «Вердера» завершилась поражением со счетом 1:6. Тогда подопечные Клоппа смогли забить, поэтому более чувствительным следует считать поражение в Манчестере.

    «Ливерпуль» сейчас находится на пятом месте в АПЛ.

    Эдерсон получил страшную травму. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами

    Источник: Twitter

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    09.09.2017 16:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 сентября 2017, 20:25

      Немец такого поражения ещё не испытывал (1941-1945)

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 сентября 2017, 17:40

      болельщики ЦСКА, утешая Клоппа скажут: "Ничего, бывает, даже с великими тренерами такое случается"

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 сентября 2017, 17:24

      Закон "парных случаев" никто не отменял . Вчера - Слцкий , сегодня - Клопп !

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 сентября 2017, 17:21

      Сказать хреново играли,мягко сказать!Ливер лишний раз доказал,что в ТОП рано нос совать!)

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 9 сентября 2017, 16:53

      Со всяким бывает

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 сентября 2017, 16:39

      Добро пожаловать в клуб имени Слуцкого!!)))

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