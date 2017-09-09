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    Парфенов – о матче с «Анжи»: «Ко всем игрокам «Тосно» у меня имеется много вопросов»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после ничьей с «Анжи» (2:2) во встрече девятого тура РФПЛ. Специалист отметил, что в матчах Премьер-лиги нельзя терять концентрацию ни на минуту.

    «Если бы в конце матча получили в свои ворота... Надо было забивать второй мяч раньше. Была возможность это сделать, но думали, что матч так и будет протекать. В итоге соперник этим воспользовался и дважды нам забил. Титаническими усилиями удалось отыграться, но было затрачено очень много сил в конце матча. Из-за этого свежая группа игроков атаки «Анжи» могла нас наказать. Встреча получилась искрометной для болельщиков, но не для тренеров. Это Премьер-лига, здесь нужно играть с первой до последней минуты.

    Большая группа игроков «Тосно» находилась в своих национальных командах, это помешало нашей подготовке к игре. В целом, я бы не хотел никого выделять. Вопросов много ко всем. Будем усиленно работать, чтобы улучшить домашние результаты», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 сентября 2017, 17:22

      Смотрел в этом сезоне два матча "Тосно". На многое рассчитывать им с таким составом в РФПЛ пока не приходится, но рисунок игры есть, то есть Парфёнов не зря кушает свой тренерский хлеб.

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