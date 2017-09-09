Примера. «Реал» дома не смог обыграть «Леванте»

Походу после побед над Берселоной в Суперкубке, уже посчитали все трофеи нынешнего года у себя в кармане, а почивать то на лаврах черевато.
Завершился очередной матч третьего тура испанской Примеры. Мадридский «Реал» дома принимал гостей из Валенсии, но заполучить три очка не сумел. Единственный гол за «сливочных» забил Лукас.
После текущего тура отставание «Реала» от «Барселоны» может достигнуть четырех баллов.
Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур
Голы: 0:1 – Иви, 12; 1:1 – Лукас, 36.
Удаления: Марсело, 90+1 – нет.