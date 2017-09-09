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    Примера. «Реал» дома не смог обыграть «Леванте»

    Завершился очередной матч третьего тура испанской Примеры. Мадридский «Реал» дома принимал гостей из Валенсии, но заполучить три очка не сумел. Единственный гол за «сливочных» забил Лукас.

    После текущего тура отставание «Реала» от «Барселоны» может достигнуть четырех баллов.

    Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    Реал – Леванте – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Иви, 12; 1:1 – Лукас, 36.

    Удаления: Марсело, 90+1 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 15:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 9 сентября 2017, 17:32

      Походу после побед над Берселоной в Суперкубке, уже посчитали все трофеи нынешнего года у себя в кармане, а почивать то на лаврах черевато.

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 9 сентября 2017, 17:31

      Реал в этом году вряд ли будет бороться за чемпионство...По сравнению с прошлым годом команда ослабла тактически не чего в игре не поменялось,а только ухудшилось.

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 9 сентября 2017, 16:52

      Реал сам отдаёт очки, как они не смогли обыграть скромный Леванте вообще непонятно

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      Рейтинг: +27

      LSV_911 > CskaMoscovv 9 сентября 2017, 16:55

      мдаааа.....

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 9 сентября 2017, 16:07

      Матч начался сразу сказал, будут радовать букмекеров сыграют на ничью, зря что ли бегают с их рекламой на форме, козлы

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 сентября 2017, 16:04

      Пипец....без "инопланетянина" никуда(

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > СуперПАВ9 9 сентября 2017, 19:47

      С чего ты взял?По себе судишь?Я за Slayer,Sodom,Dragonforce,Destruction и прочее)))

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      Рейтинг: +1130

      petr69 9 сентября 2017, 15:59

      Без Роналду, что без зубов, жуют,жуют,а толку ноль. Морату зря конечно отдали

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      Рейтинг: +399

      kella 9 сентября 2017, 15:56

      Хорошо хоть очко сохранил!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 сентября 2017, 15:54

      Отлично,ЯВанг!)

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