Примера. «Реал» дома не смог обыграть «Леванте»

Завершился очередной матч третьего тура испанской Примеры. Мадридский «Реал» дома принимал гостей из Валенсии, но заполучить три очка не сумел. Единственный гол за «сливочных» забил Лукас.

После текущего тура отставание «Реала» от «Барселоны» может достигнуть четырех баллов.

Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

Реал – Леванте – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Иви, 12; 1:1 – Лукас, 36.

Удаления: Марсело, 90+1 – нет.

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