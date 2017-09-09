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    РФПЛ. «Тосно» и «Анжи» разошлись миром, забив по два мяча

    Завершился очередной матч девятого тура РФПЛ, в котором «Тосно» встретился с махачкалинским «Анжи». Счет в поединке открыли хозяева, но довести игру до победы подопечные Дмитрия Парфенова не смогли.

    Благодаря этой ничьей «Тосно» выбрался из зоны стыковых матчей.

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Анжи (Махачкала) – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Марков, 5; 1:1 – Прудников, 18; 1:2 – Данченко, 25; 2:2 – Галиулин, 63.

    «Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев (Труйич, 78), Чернов, Дугалич, Галиулин, Палиенко, Казаев, Полетанович (Трошечкин, 85), Заблолотный, Марков (Роша, 67).

    «Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Кацаев (Гулиев, 54), Афонин, Брызгалов, Данченко (Хубулов, 72), Прудников, Маркелов, Яковлев.

    Предупреждения: Полетанович, 81 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 15:52
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