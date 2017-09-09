Виалли: «В «Челси» Конте легче, чем в «Ювентусе»

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Челси» Джанлука Виалли поделился мнением о работе главного тренер синих Антонио Конте. Также он заявил, что итальянские специалисты любят работать под давлением.

«Мы, итальянцы, должны чувствовать, что находимся под давлением, нам нужно видеть врага. Давление представляет собой комбинацию ожиданий, тщательности и последствий. Вот почему мы так хорошо справляемся с тренерской работой, потому что мы все время испытываем давление.

Когда Конте приехал в Англию, я думаю, он почти чувствовал, что это будет легче, но одновременно захватывающе.

Говорят, что АПЛ – лучшая лига в мире. Или как сказал Рой Кин, нам промывают мозги, чтобы мы поверили в это. Возможно, он прав. Но я определенно могу сказать, что это самая интересная лига. Я играл и тренировал здесь. Когда вы выходите на поле, атмосфера приносит вам максимум удовольствия. Так что это уже плюс.

При этом стиль английского футбола также зависит от атмосферы, которую создают фанаты. Это захватывает дух, это как мчаться на скорости 120 миль в час. Да, есть много ошибок. Да, с тактической точки зрения, может быть, это не самое лучшее, но с точки зрения развлечения... Вот почему продукт настолько потрясающ и продается за огромные деньги. Я думаю, что болельщики заслуживают этого.

Итальянский футбол достаточно привлекателен, несмотря на то, что должен совершенствоваться. Мы всегда стонем по поводу английского футбола, но Италия должна быть точно такой же. Мы жалуемся, что у них больше денег, и это действительно так. Но почему? Потому что у них есть лучший продукт, который они продают за границей», – сказал Виалли.

Напомним, Конте возглавил «Челси» минувшем летом и завоевал с ним чемпионство в прошлом сезоне.