Президент «Торино» предложил провести дерби с «Ювентусом» в Пекине

Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что хотел бы организовать туринское дерби с «Ювентусом» в Пекине. Руководитель считает, что Серия А должна принять такие нововведения.

«Почему бы не сыграть дерби «Торино» – «Ювентус» в Пекине? В нынешнее время все возможно, это не должно вызывать шок.

Сейчас футбол глобален, но, очевидно, что также нужно оберегать и сохранять то, что большинство поклонников «Торино» хотят видеть свою команду на собственном стадионе.

Мы должны быть открыты для решений, которые могут быть полезны, при сохранении уважения к болельщикам, преданных клубу на протяжении десятилетий

Важно, чтобы все было открыто, чтобы дать реальный толчок вперед итальянскому футболу. Нам нужно найти кого-то, кто компетентен и посвятит все свое время тому, что лучше всего подходит для футбола, обеспечивая его распространение по всему миру и, следовательно, также улучшая игру в Италии», – сказал Кайро.