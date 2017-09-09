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    Президент «Торино» предложил провести дерби с «Ювентусом» в Пекине

    Президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что хотел бы организовать туринское дерби с «Ювентусом» в Пекине. Руководитель считает, что Серия А должна принять такие нововведения.

    «Почему бы не сыграть дерби «Торино» – «Ювентус» в Пекине? В нынешнее время все возможно, это не должно вызывать шок.

    Сейчас футбол глобален, но, очевидно, что также нужно оберегать и сохранять то, что большинство поклонников «Торино» хотят видеть свою команду на собственном стадионе.

    Мы должны быть открыты для решений, которые могут быть полезны, при сохранении уважения к болельщикам, преданных клубу на протяжении десятилетий

    Важно, чтобы все было открыто, чтобы дать реальный толчок вперед итальянскому футболу. Нам нужно найти кого-то, кто компетентен и посвятит все свое время тому, что лучше всего подходит для футбола, обеспечивая его распространение по всему миру и, следовательно, также улучшая игру в Италии», – сказал Кайро.

    Источник: Tribalfootball

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    09.09.2017 13:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 сентября 2017, 20:27

      Да уж...представляю,2025 год.Чемпионат Италии,1 тур,Ювентус - Наполи,прямой эфир из Казани,все на футбол....бред)

      0
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 9 сентября 2017, 20:13

      и придет туда пару тысяч болел....

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      Рейтинг: +67293

      portero 9 сентября 2017, 13:34

      сколько надо заплатить каждой команде что бы пошли на это? ну наплевать на своих болельщиков

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