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    Вальдеррама: «Месси и Роналду до Марадоны еще далеко»

    Известный в прошлом колумбийский футболист Карлос Вальдеррама сравнил двух нападающих сборной АргентиныДиего Марадону, блиставшего в прошлом веке, и Лионеля Месси, который выступает за «альбиселесту» сейчас.

    «По-моему, здесь нечего сравнивать. Диего был лучшим, им и остается. Месси тоже очень хорош, но до Марадоны ему далеко. То же самое могу сказать и про Криштиану Роналду. Диего их сильно превосходил в своем времени», – заявил Вальдеррама.

    Колумбиец выступал за свою национальную сборную с 1983 по 1998 годы, провел 111 матчей и забил 12 голов.

    Источник: AS

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    09.09.2017 11:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 сентября 2017, 21:23

      конечно, они еще даже не пробовали наркоту )))

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 9 сентября 2017, 19:35

      Месси уже не раз обыгрывал чуть ли ни всю команду оппонентов, забивая гол при этом. С центра поля, как и сам Марадона.
      Единственное: Марадона является чемпионом мира, Месси - вице-чемпион. У Месси куча золотых мячиков, хотя некоторые из них довольно спорные и не по делу (Снайдер, Хави/Иньеста). Плюс у него нет проблем с наркотой.

      А Роналду другого плана футболист. Португальца вообще не с кем сравнивать.

      И вообще, все эти "кто кого лучше" напоминают мерилки детородными органами - любимой (и бесполезной) забавой лиц мужского пола. Комплексы, что ли?

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 сентября 2017, 16:11

      Чем превосходил,игрой?Раньше забивать было легче,защитники были не такие свирепые...уважаю Марадону,но считаю что Месси и Роналду это просто космос!)

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 сентября 2017, 13:52

      Тот случай, когда ностальгия застилает глаза объективности. Люди так устроены, что им прошлые события кажутся лучшими, чем то что происходит сейчас, но это лишь нелепое заблуждение.

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ivanthebest 9 сентября 2017, 16:11

      Полностью согласен!!!!+100 за коммент!!!

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