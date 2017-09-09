Вальдеррама: «Месси и Роналду до Марадоны еще далеко»

Известный в прошлом колумбийский футболист Карлос Вальдеррама сравнил двух нападающих сборной Аргентины – Диего Марадону, блиставшего в прошлом веке, и Лионеля Месси, который выступает за «альбиселесту» сейчас.

«По-моему, здесь нечего сравнивать. Диего был лучшим, им и остается. Месси тоже очень хорош, но до Марадоны ему далеко. То же самое могу сказать и про Криштиану Роналду. Диего их сильно превосходил в своем времени», – заявил Вальдеррама.

Колумбиец выступал за свою национальную сборную с 1983 по 1998 годы, провел 111 матчей и забил 12 голов.