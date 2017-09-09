Моуринью: «Уйдя в «Валенсию», Перейра показал свое нежелание бороться за место в составе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что он не одобрил аренду полузащитника команды Андреаса Перейры в испанскую «Валенсию», которая была согласована клубами в конце лета.

«Уехать в Испанию было личным решением футболиста. Я был против этого, ибо не считаю такое продолжение карьеры верным. По моему мнению, Перейра должен был остаться с нами и дальше доказывать свою состоятельность. Своим решением Андреас показал, что не готов бороться за свое место.

Хорошо, что у Перейры теперь есть контракт с нами, мы можем его вернуть достаточно скоро. Так что излишне драматизировать ситуацию не стоит», – сказал португалец.

Весь прошлый сезон Перейра провел на правах аренды в испанской «Гранаде»: сыграл 35 матчей, забил пять голов. Однако это не спасло команду от вылета в Сегунду.