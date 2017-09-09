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    Пепе: «У «Реала» фанаты менее горячие, чем у «Бешикташа»

    Защитник турецкого «Бешикташа» Пепе, перешедший этим летом из мадридского «Реала», сравнил болельщиков двух клубов. По мнению португальца, в Турции фанаты более страстные, чем в испанской столице.

    «У моего нынешнего клуба просто замечательные болельщики. Наверное, можно сказать, что у «Реала» с этим было похуже. В Мадриде не гонят команду вперед настолько страстно, как в Стамбуле; приходилось самостоятельно искать мотивацию. В «Бешикташе» каждый выходит на поле для того, чтоб удовлетворить эту публику», – заявил Пепе.

    Пепе выступал за «Реал» с 2007 по 2017 годы и провел за команду 229 матчей и забил 13 голов.

    Источник: AS

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    09.09.2017 11:04
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