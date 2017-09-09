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    Бубнов: «Пауза должна помочь «Спартаку»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Рубином». Напомним, встреча пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Пауза должна была помочь «Спартаку». Восстановиться после Кубка конфедераций, тяжелого сезона, празднования чемпионства и так далее. Должен помочь и новичок Роша. По характеристикам он сильнее Самедова и моложе. С учетом постоянных травм Зе Луиша и Луиса Адриано он точно не помешает. На этот раз Зе потянул живот. Не знаю, где он умудрился это сделать.

    Матч с «Рубином» очень важен, как и каждый следующий. «Спартак» должен выправить ситуацию в чемпионате. Думаю, это даже важнее, чем удачное выступление в Лиге чемпионов. «Рубин» – серьезный соперник, несмотря на потери. Вскрыть их оборону будет сложно. Думаю, «Спартак» полетит вперед с первых минут, но важно не попасться на контратаках.

    Если команда Карреры продолжит терять очки, то отдалится от лидеров слишком далеко. «Спартак» должен победить четыре раза подряд, а «Зенит» – проиграть, чтобы сравняться в таблице. Это нереально. У «Зенита» выше ресурс. Более реальным сценарием выглядит попадание красно-белых в Лигу чемпионов, ведь в этом году от России туда отправятся три команды», — заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.09.2017 10:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17830

      ilichkadr 9 сентября 2017, 14:22

      Бубнов намекает, что в ЛЧ надо играть дублем, тем самым сохранить основной состав для борьбы за путевку в ЛЧ в следующем году.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 сентября 2017, 11:13

      Жизнь все расставит на свои места.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 сентября 2017, 11:04

      Без Бубы,плииз....
      Пусть Каррера разберется ,что ему важнее: Чемп.России или Лига Чэ..
      Хотя .понятно,на 2 фронта ,тяжеловато будет.
      ps в конце концов дубль на что?

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