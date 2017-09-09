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    Манчини и Каррера – в десятке самых высокооплачиваемых итальянских тренеров

    Издание Libero опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых итальянских тренеров, работающих не только в Серии А, но и за ее пределами.

    Первое место в рейтинге занимает главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, заработная плата которого составляет 15 миллионов евро в год.

    Наставник «Зенита» Роберто Манчини располагается на четвертой строчке. Его зарплата – 4,5 миллиона.

    На восьмой позиции – Массимо Каррера из «Спартака» с окладом в 2 миллиона в год.

    1. Карло Анчелотти («Бавария») — 15 миллионов евро в год

    2. Антонио Конте («Челси») — 7 млн

    3. Массимилиано Аллегри («Ювентус») — 7 млн

    4. Роберто Манчини («Зенит») — 4,5 млн

    5. Лучано Спаллетти («Интер») — 4 млн

    6. Винченцо Монтелла («Милан») — 3 млн

    7. Вальтер Маццарри («Уотфорд») — 3 млн

    8. Массимо Каррера («Спартак») — 2 млн

    9. Эусебио Ди Франческо («Рома») — 1,5 млн

    10. Маурицио Сарри («Наполи») — 1,5 млн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 10:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 сентября 2017, 15:27

      Удивили! За этим они сюда и едут!

      0
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 9 сентября 2017, 13:26

      Если Лигу Европы не выиграет то грош цена макароннику. Чемпионат полюбому наш.Надо себя европе показать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 9 сентября 2017, 12:51

      хорошо работать тренером

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 9 сентября 2017, 12:32

      Весёлые оклады)))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 сентября 2017, 11:12

      Анчелотти в очень большом отрыве !

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > dok66 9 сентября 2017, 12:27

      ты тоже!)))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 сентября 2017, 10:56

      ,,макароны,, еще ни разу из России голодными не уезжали....
      независимо от результатов...
      оттого наверно их поток не прекращается..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 сентября 2017, 10:45

      годный рейтинг)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 сентября 2017, 10:39

      А Капелло где нынче?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > alex kidn 9 сентября 2017, 11:17

      Он с мутка столько состриг, что до конца жизни будет недосягяем для все остальных итальяшек

      6
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      Рейтинг: +1539

      isa361 9 сентября 2017, 10:30

      фигасе!

      -1
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