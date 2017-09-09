Манчини и Каррера – в десятке самых высокооплачиваемых итальянских тренеров

Издание Libero опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых итальянских тренеров, работающих не только в Серии А, но и за ее пределами.

Первое место в рейтинге занимает главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, заработная плата которого составляет 15 миллионов евро в год.

Наставник «Зенита» Роберто Манчини располагается на четвертой строчке. Его зарплата – 4,5 миллиона.

На восьмой позиции – Массимо Каррера из «Спартака» с окладом в 2 миллиона в год.

1. Карло Анчелотти («Бавария») — 15 миллионов евро в год

2. Антонио Конте («Челси») — 7 млн

3. Массимилиано Аллегри («Ювентус») — 7 млн

4. Роберто Манчини («Зенит») — 4,5 млн

5. Лучано Спаллетти («Интер») — 4 млн

6. Винченцо Монтелла («Милан») — 3 млн

7. Вальтер Маццарри («Уотфорд») — 3 млн

8. Массимо Каррера («Спартак») — 2 млн

9. Эусебио Ди Франческо («Рома») — 1,5 млн

10. Маурицио Сарри («Наполи») — 1,5 млн.