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    Луис Энрике зимой может возглавить «Шанхай Шэньхуа»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике может возглавить клуб из Китая.

    Сообщается, что в услугах испанского специалиста заинтересован «Шанхай Шэньхуа», который планирует пригласить Энрике этой зимой.

    Руководство клуба недовольно работой нынешнего наставника Густаво Пойета. Под его руководством команда идет на 11-м месте в чемпионате Китая.

    Напомним, что после ухода из «Барселоны» Энрике заявил, что намерен отдохнуть от футбола.

    Источник: Marca

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    09.09.2017 09:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 сентября 2017, 11:15

      Может лучше,к нам на Локу, вместо старикашки-алкашки Сёмыча Палыча...

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 9 сентября 2017, 10:02

      Да да, он же барселону тренировал

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