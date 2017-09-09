Луис Энрике зимой может возглавить «Шанхай Шэньхуа»

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике может возглавить клуб из Китая.

Сообщается, что в услугах испанского специалиста заинтересован «Шанхай Шэньхуа», который планирует пригласить Энрике этой зимой.

Руководство клуба недовольно работой нынешнего наставника Густаво Пойета. Под его руководством команда идет на 11-м месте в чемпионате Китая.

Напомним, что после ухода из «Барселоны» Энрике заявил, что намерен отдохнуть от футбола.