Луис Энрике зимой может возглавить «Шанхай Шэньхуа»

Может лучше,к нам на Локу, вместо старикашки-алкашки Сёмыча Палыча...
Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике может возглавить клуб из Китая.
Сообщается, что в услугах испанского специалиста заинтересован «Шанхай Шэньхуа», который планирует пригласить Энрике этой зимой.
Руководство клуба недовольно работой нынешнего наставника Густаво Пойета. Под его руководством команда идет на 11-м месте в чемпионате Китая.
Напомним, что после ухода из «Барселоны» Энрике заявил, что намерен отдохнуть от футбола.