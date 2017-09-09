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    Меркель недовольна трансферами в футболе

    Канцлер Германии Ангела Меркель выразила свое недовольство тем, что в футболе в последнее время возросли траты клубов на трансферы.

    «Я критично отношусь к тому, как развивается футбол в плане финансов. Суммы, которые клубы тратят на трансферы, недостижимы для простого человека.

    ФИФА и УЕФА должны исправить правила. Необходимо поддерживать баланс между клубами», – приводит слова Меркель Mittelbayerische Zeitung.

    Напомним, что этим летом нападающий «Барселоны» Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 08:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 сентября 2017, 10:00

      Даже зомбированная немка в шоке!

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 9 сентября 2017, 14:00

      из 23 игроков сборной Афганистана всего лишь 8 играют в Германии... НЕПОРЯДОК!!! Меркель должна срочно разобраться! Зачем трансферы, если есть куча бесплатных беженцев?!

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 сентября 2017, 10:25

      Бред....вот Меркель например может купить себе БМВ 2016 года,а я могу купить только Жигули,и что?это же неравенство,верно?
      Но всем на это пох,так вот и сдесь,если человек может потратить на трансферы 500 лямов,то это его личное дело и нехрен тут всем критиковать (завидовать)....

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 сентября 2017, 10:00

      Даже Меркель понимает...

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