Меркель недовольна трансферами в футболе

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила свое недовольство тем, что в футболе в последнее время возросли траты клубов на трансферы.

«Я критично отношусь к тому, как развивается футбол в плане финансов. Суммы, которые клубы тратят на трансферы, недостижимы для простого человека.

ФИФА и УЕФА должны исправить правила. Необходимо поддерживать баланс между клубами», – приводит слова Меркель Mittelbayerische Zeitung.

Напомним, что этим летом нападающий «Барселоны» Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.