Краневиттер: «В Санкт-Петербурге болельщики, возможно, более сумасшедшие, чем в Мадриде или Севилье»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился впечатлениями от болельщиков петербургского клуба. По словам футболиста, фанаты сине-бело-голубых более эмоциональны, чем испанские болельщики.

Напомним, в Испании 24-летний аргентинец выступал в «Атлетико» и «Севилье».

– Как вам стадион «Санкт-Петербург»? Его атмосферу можно сравнить с каким-то из тех, где вы играли? Может быть, с мадридским «Висенте Кальдерон» или севильским «Рамон Санчес Писхуан»?

– Это три великих арены! Везде люди сходят с ума от футбола. И в Мадриде, и в Севилье здорово поддерживают свои команды. Я очень удивился, когда понял, что в Петербурге фанаты, возможно, еще более сумасшедшие. Они здорово болеют!