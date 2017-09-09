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    Краневиттер: «В Санкт-Петербурге болельщики, возможно, более сумасшедшие, чем в Мадриде или Севилье»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился впечатлениями от болельщиков петербургского клуба. По словам футболиста, фанаты сине-бело-голубых более эмоциональны, чем испанские болельщики.

    Напомним, в Испании 24-летний аргентинец выступал в «Атлетико» и «Севилье».

    – Как вам стадион «Санкт-Петербург»? Его атмосферу можно сравнить с каким-то из тех, где вы играли? Может быть, с мадридским «Висенте Кальдерон» или севильским «Рамон Санчес Писхуан»?

    – Это три великих арены! Везде люди сходят с ума от футбола. И в Мадриде, и в Севилье здорово поддерживают свои команды. Я очень удивился, когда понял, что в Петербурге фанаты, возможно, еще более сумасшедшие. Они здорово болеют!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2017 00:33
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