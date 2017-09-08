Лига 1. Дебютный гол Мбаппе и забитый мяч Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Метц»

Отлично!
В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях одержал крупную победу над «Метцем» – 5:1.
Дебютным голом в составе парижского клуба в первой игре за новую команду отметился нападающий Килиан Мбаппе.
Также забитым мячом отличился еще один новичок парижан Неймар, дубль на счету Эдинсона Кавани.
«ПСЖ» выиграл пятый матч из пяти и продолжает возглавлять турнирную таблицу, «Метц» занимает последнюю позицию.
Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур
Голы: 0:1 – Кавани, 31; 1:1 – Ривьер, 37; 1:2 – Мбаппе, 59; 1:3 – Неймар, 69; 1:4 – Кавани, 75; 1:5 – Лукас, 87.
Удаление: Ассу-Экотто, 56 – нет.