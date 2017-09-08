Лига 1. Дебютный гол Мбаппе и забитый мяч Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Метц»

В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях одержал крупную победу над «Метцем» – 5:1.

Дебютным голом в составе парижского клуба в первой игре за новую команду отметился нападающий Килиан Мбаппе.

Также забитым мячом отличился еще один новичок парижан Неймар, дубль на счету Эдинсона Кавани.

«ПСЖ» выиграл пятый матч из пяти и продолжает возглавлять турнирную таблицу, «Метц» занимает последнюю позицию.

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

Метц – ПСЖ – 1:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Кавани, 31; 1:1 – Ривьер, 37; 1:2 – Мбаппе, 59; 1:3 – Неймар, 69; 1:4 – Кавани, 75; 1:5 – Лукас, 87.

Удаление: Ассу-Экотто, 56 – нет.

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