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    Лига 1. Дебютный гол Мбаппе и забитый мяч Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Метц»

    В матче 5-го тура Лиги 1 «ПСЖ» в гостях одержал крупную победу над «Метцем» – 5:1.

    Дебютным голом в составе парижского клуба в первой игре за новую команду отметился нападающий Килиан Мбаппе.

    Также забитым мячом отличился еще один новичок парижан Неймар, дубль на счету Эдинсона Кавани.

    «ПСЖ» выиграл пятый матч из пяти и продолжает возглавлять турнирную таблицу, «Метц» занимает последнюю позицию.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

    Метц – ПСЖ – 1:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кавани, 31; 1:1 – Ривьер, 37; 1:2 – Мбаппе, 59; 1:3 – Неймар, 69; 1:4 – Кавани, 75; 1:5 – Лукас, 87.

    Удаление: Ассу-Экотто, 56 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2017 23:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 сентября 2017, 10:32

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 9 сентября 2017, 10:22

      Метц не соперник Парижу,посмотрим что будет в Лиге Чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +168

      DQ1 9 сентября 2017, 06:02

      Французская лига уже без какой либо изюминки, всем все уже итак понятно)

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 сентября 2017, 01:51

      Укрепились неплохо!!!

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