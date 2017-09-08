Семин рассчитывает на Эдера в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, готов ли новоиспеченный форвард команды Эдер к матчу девятого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата». По словам специалиста, португалец вполне может выйти в Чечне на поле.

«Появление в команде Эдера должно пойти нам на пользу. Если в ближайшее время он повысит свои кондиции, то очень хорошо нам поможет. Эдер уже готов играть и, возможно, выйдет против «Ахмата». Рассчитываю на него, впереди есть еще два тренировочных дня, будем готовить», – сказал Семин.

Матч «Ахмат» – «Локомотив» пройдет 10 сентября и начнется в 19:00 по Москве.