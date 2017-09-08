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    Семин рассчитывает на Эдера в матче с «Ахматом»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, готов ли новоиспеченный форвард команды Эдер к матчу девятого тура РФПЛ против грозненского «Ахмата». По словам специалиста, португалец вполне может выйти в Чечне на поле.

    «Появление в команде Эдера должно пойти нам на пользу. Если в ближайшее время он повысит свои кондиции, то очень хорошо нам поможет. Эдер уже готов играть и, возможно, выйдет против «Ахмата». Рассчитываю на него, впереди есть еще два тренировочных дня, будем готовить», – сказал Семин.

    Матч «Ахмат» – «Локомотив» пройдет 10 сентября и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2017 21:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +54

      Fabbro 9 сентября 2017, 13:45

      Верим в локо!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 сентября 2017, 11:36

      думаю, при необходимости появится на замену.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 сентября 2017, 09:50

      Правильно , сразу в бой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 8 сентября 2017, 23:50

      Интересно будет посмотреть в какой он форме...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 8 сентября 2017, 22:03

      Выйдет и забьёт !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      виктоша > zra78 9 сентября 2017, 06:56

      много...

      1
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