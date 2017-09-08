Гаджиев выступил с критикой нападающих «Амкара»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев после игры девятого тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1) раскритиковал своих нападающих. Также специалист дал анализ встрече, отметив, что пермякам не хватает мастерства.

«ЦСКА контролировал уверенно мяч. За весь первый тайм реального шанса забить у них не было, во втором тайме ошибка в центральной зоне привела к моменту, который они реализовали. Потом у нас был примерно такой же момент, но, к сожалению, не забили. Могли мы сыграть лучше? То, что могли не сделать эту ошибку, — да. Могли сыграть лучше и в атаке — как в первом тайме, когда допускали ошибки в простых ситуациях, так и потом.

Можно отметь позитивными действия в контратаках, но мастерства не хватало. Чтобы таких атак было больше, надо давать сопернику меньше шансов для розыгрыша мяча. Надо чуть повыше встречать, но они засчет паса сажали нас в оборону. Они переигрывали нас. Правда, во втором тайме после пропущенного гола, может быть, ЦСКА стал менее агрессивен, возможно, мы стали играть быстрее. И отнимали мяч чаще в середине поля и на половине поля соперников. Но, играя против ЦСКА, сложно создать много моментов.

Такая же игра была с «Зенитом»: один шанс у них — и все. А у нас тоже были шансы, но не забили. Это критерий мастерства. Нам надо добавлять в атаке. Возможно, будут какие-то изменения в составе. Если прибывшие игроки вольются в коллектив, у нас будет усиление в атаке. А в обороне мы только одну игру сыграли некачественно — с «Динамо», а другие соперники у наших ворот много моментов не создали. Ни ЦСКА, ни «Зенит».

«Амкар» достаточно серьезно добавил после замен, на мой взгляд. Мы мячи отнимали, моменты имели — еще же Павел Комолов имел реальный момент. Он же не откуда-то с 40 метров пробил. А что касается форвардов — да, я недоволен их уровнем подготовленности. Если они не забили ни одного гола, любой тренер будет недоволен. Мы эту проблему поднимаем давно. Не этим летом и не зимой», – заявил тренер.

«Амкар» после игры с ЦСКА продолжает быть на последней строчке таблицы.