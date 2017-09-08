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    «Сампдория» и «Рома» не смогут сыграть в назначенный день, 9 сентября

    Итальянская «Рома» сообщила, что ее матч третьего тура Серии А против «Сампдории» перенесен на неопределенный срок. Причина – известие о неблагоприятной погоде в Генуе во время поединка, который был намечен на 21:45 по Москве 9 сентября.

    Власти города получили уведомление от метеорологической службы, что есть необходимость вводить «оранжевый» (предпоследний) уровень опасности. При ней проводить спортивные мероприятия не рекомендуется.

    Проводящая соревнование организация сообщит новую дату матча дополнительно.

    Источник: Twitter

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    08.09.2017 20:53
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