«Сампдория» и «Рома» не смогут сыграть в назначенный день, 9 сентября

Итальянская «Рома» сообщила, что ее матч третьего тура Серии А против «Сампдории» перенесен на неопределенный срок. Причина – известие о неблагоприятной погоде в Генуе во время поединка, который был намечен на 21:45 по Москве 9 сентября.

Власти города получили уведомление от метеорологической службы, что есть необходимость вводить «оранжевый» (предпоследний) уровень опасности. При ней проводить спортивные мероприятия не рекомендуется.

Проводящая соревнование организация сообщит новую дату матча дополнительно.