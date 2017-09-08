РФПЛ. Дебютный гол Жамалетдинова позволил ЦСКА победить «Амкар»

Завершился первый матч девятого тура РФПЛ. Пермский «Амкар» принимал дома ЦСКА, но набрать очки не сумел.

За гостей единственный мяч забил нападающий Тимур Жамалетдинов. Для игрока этот поединок стал первым в стартовом составе армейцев и первым, когда он поразил ворота.

Как минимум до 9 сентября ЦСКА расположится на третьей строчке в таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 0:1 – Жамалетдинов, 52.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев (Хосонов, 90+3), Головин. Вернблум, Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).

Предупреждения: Гол, 13; Белоруков, 45+1; Занев, 55; Идову, 85 – Вернблум, 78, Кучаев, 85.

Удаления: Идову, 90 (вторая ж.к.) – нет.

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