Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. Дебютный гол Жамалетдинова позволил ЦСКА победить «Амкар»

    Завершился первый матч девятого тура РФПЛ. Пермский «Амкар» принимал дома ЦСКА, но набрать очки не сумел.

    За гостей единственный мяч забил нападающий Тимур Жамалетдинов. Для игрока этот поединок стал первым в стартовом составе армейцев и первым, когда он поразил ворота.

    Как минимум до 9 сентября ЦСКА расположится на третьей строчке в таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция

    Гол: 0:1 – Жамалетдинов, 52.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Баланович, 55), Комолов (Шаваев, 78), Гол (Гащенков, 62), Бодул.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев (Хосонов, 90+3), Головин. Вернблум, Витиньо (Чалов, 68), Жамалетдинов (Кучаев, 83).

    Предупреждения: Гол, 13; Белоруков, 45+1; Занев, 55; Идову, 85 – Вернблум, 78, Кучаев, 85.

    Удаления: Идову, 90 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2017 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 8 сентября 2017, 19:39

      Тяжёлый матч, но зря Алан говорит, судья был прав. Чалова наиграли, теперь Жамалетдинов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 сентября 2017, 19:38

      Услышал мою мольбу Виктор Михайлович и выпустил в старте Жамалетдинова! Тимур же отдал пас Витиньо под удар в единственном опасном моменте в первом тайме, и грамотно забил мяч во втором после хорошей передачи Дзагоева, выдержав линию, чтобы не попасть в офсайд. Если же говорить об игре Тимура в целом, то в атаке он и полезнее, и у него меньше брака, чем у более опытных Витиньо или Дзагоева. Не мудрено, что на 67 минуте Гончаренко заменил Витиньо, а не Тимура, выпустив Чалова, дав поиграть Жамалетдинову до 83 минуты. И не зря. На 75 минуте тот накрутил защитников на линии штрафной площади и был откровенно сбит. Свисток судьи промолчал. С учётом того, что судья Сергей Иванов трижды в матче фиксировал чистейшие подкаты Вернблума как нарушения правил, и даже наградил его «горчичником», то всё окончание матча я куда больше боялся судьи, чем игроков «Амкара». За весь матч у пермяков был один момент, когда на своём фланге провалился куда-то Набабкин, и удар в упор парировал Акинфеев, а центральные защитники подстраховали отскок мяча и вынесли его в поле подальше от ворот. Вот и всё.
      Ни Чалов, ни Жамалетдинов не могут цепляться за мяч, ведя силовую борьбу с атлетичными защитниками типа Идову, как это мог делать тот же Думбия. Это факт. Но и Месси этого делать не может. Антропометрические данные всем им этого делать не позволяют. Но это вовсе не значит, что юркие, скоростные и техничные игроки атаки не компенсируют эту неспособность иными достоинствами.
      Надо выпускать Жамалетдинова в старте. Давно об этом пишу! И его взаимодействие и взаимопонимание с Витиньо и Дзагоевым от этого только выиграют. Сегодня Тимур наряду с Головиным в атаке был лучшим. Так держать!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 сентября 2017, 19:32

      С победой!!...
      Что-то всё так же тяжело даются голы... Стабильность на минимуме хорошо, но как радуют победы с перевесом в 2-3 мяча!!...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 сентября 2017, 19:31

      Гол хорош, игра унылая (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 8 сентября 2017, 19:28

      Молодцы!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 сентября 2017, 19:24

      Коняшек с победой! ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 8 сентября 2017, 19:23

      молодец)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11