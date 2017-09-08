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    Жамалетдинов и Витиньо – в атаке ЦСКА на матч с «Амкаром»; Рязанцев сыграет за пермяков

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч девятого тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Гол, Бодул.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Головин. Вернблум, Витиньо, Жамалетдинов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется 8 сентября в 17:30 по Москве на пермской «Звезде».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    08.09.2017 16:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +157

      pik54 8 сентября 2017, 17:49

      Может ЦСКА и победит?

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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 сентября 2017, 16:19

      Наконец-то пермяки одержат первую победу дома.

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