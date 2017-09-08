Жамалетдинов и Витиньо – в атаке ЦСКА на матч с «Амкаром»; Рязанцев сыграет за пермяков

Стали известны стартовые составы команд на первый матч девятого тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Гол, Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Головин. Вернблум, Витиньо, Жамалетдинов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется 8 сентября в 17:30 по Москве на пермской «Звезде».

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