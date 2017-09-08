Каррера: «Уходить из «Спартака» или оставаться — это личное дело Глушакова»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что полузащитник Денис Глушаков не стал играть хуже в этом сезоне из-за неопределенности с новым контрактом.

Ранее сообщалось, что руководство клуба отказалось продлевать соглашение с россиянином на его условиях. Хавбек мог летом перейти в «Рубин».

«Денис — профессионал. Не думаю, что контракт так на него влияет. Это во-первых. Во-вторых, «Спартак» не может перестать играть из-за отсутствия мотивации у одного футболиста. В-третьих, ребята с контрактом на четыре года тоже могут выглядеть плохо. Форма Глушакова зависит не от контракта. На текущий момент он действует так, как говорю ему я. Денис полезен команде. Его дела с руководством меня не интересуют, важна лишь его самоотдача на поле.

Я разговаривал с Денисом лично. Сказал ему: «Не думай о контракте — делай то, что и раньше». Ошибается и Глушаков без контракта, и Фернандо с контрактом, и Промес с контрактом, и Луис Адриано с контрактом. И я тоже ошибаюсь. Проблема не в Глушакове и не в отсутствии у кого-то контракта. Денис — капитан «Спартака» и пример для других игроков.

Уходить из «Спартака» или оставаться — это личное дело Глушакова. Только ему решать: продолжать в «Спартаке» или уйти куда-то еще. Мы видели подобное с Бонуччи: у него был контракт, но он сменил клуб. Конечно, я хотел бы и дальше видеть Дениса в «Спартаке» — он капитан клуба, игрок сборной. Найдете кого-нибудь посильнее?» — сказал Каррера.