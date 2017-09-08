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    Каррера: «Уходить из «Спартака» или оставаться — это личное дело Глушакова»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что полузащитник Денис Глушаков не стал играть хуже в этом сезоне из-за неопределенности с новым контрактом.

    Ранее сообщалось, что руководство клуба отказалось продлевать соглашение с россиянином на его условиях. Хавбек мог летом перейти в «Рубин».

    «Денис — профессионал. Не думаю, что контракт так на него влияет. Это во-первых. Во-вторых, «Спартак» не может перестать играть из-за отсутствия мотивации у одного футболиста. В-третьих, ребята с контрактом на четыре года тоже могут выглядеть плохо. Форма Глушакова зависит не от контракта. На текущий момент он действует так, как говорю ему я. Денис полезен команде. Его дела с руководством меня не интересуют, важна лишь его самоотдача на поле.

    Я разговаривал с Денисом лично. Сказал ему: «Не думай о контракте — делай то, что и раньше». Ошибается и Глушаков без контракта, и Фернандо с контрактом, и Промес с контрактом, и Луис Адриано с контрактом. И я тоже ошибаюсь. Проблема не в Глушакове и не в отсутствии у кого-то контракта. Денис — капитан «Спартака» и пример для других игроков.

    Уходить из «Спартака» или оставаться — это личное дело Глушакова. Только ему решать: продолжать в «Спартаке» или уйти куда-то еще. Мы видели подобное с Бонуччи: у него был контракт, но он сменил клуб. Конечно, я хотел бы и дальше видеть Дениса в «Спартаке» — он капитан клуба, игрок сборной. Найдете кого-нибудь посильнее?» — сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2017 15:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 8 сентября 2017, 19:56

      А кому он нужен?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 сентября 2017, 19:43

      Удивительный тренер у спар..ка,
      да ,что там говорить..
      Охуител..ый.
      Прям,мужчина.
      Без иронии и сарказма.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 сентября 2017, 17:43

      Пока хочется связывать Глушака
      С именем Спартака.
      Чтобы был не рвач.
      Спартач.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 сентября 2017, 16:54

      Должны договориться-а то Глушаков выглядит как рвач.

      2
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 8 сентября 2017, 16:26

      Чтото я не пойму было 2мл Глушаков хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год. «Спартак» в ответ готов предложить только 2,5 миллиона Рубин даст больше?

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 сентября 2017, 16:02

      Адекватное интервью !

      9
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > VVM1964 8 сентября 2017, 16:29

      почти ,всегда ))

      1
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