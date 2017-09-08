Полузащитник «Барселоны» Арда Туран отказался возвращаться в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что клубы договорились о двухлетней аренде 30-летнего хавбека.

По данным источника, Туран отклонил предложение «Галатасарая», так как хочет и дальше выступать за «Барселону».