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    Туран отклонил предложение «Галатасарая»

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран отказался возвращаться в «Галатасарай».

    Ранее сообщалось, что клубы договорились о двухлетней аренде 30-летнего хавбека.

    По данным источника, Туран отклонил предложение «Галатасарая», так как хочет и дальше выступать за «Барселону».

    Источник: AS

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    08.09.2017 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 сентября 2017, 15:54

      Если человек выбирает сидение на лавке вместо того чтобы играть в футбол ,то так тому и быть . Я думаю что Арда получит больше игрового времени в этом сезоне в Барсе из-за продажи Неймара , но не думаю что бы он там стал основным игроком, да и в сборной кажется стали появляться новые лидеры.

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