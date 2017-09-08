Если человек выбирает сидение на лавке вместо того чтобы играть в футбол ,то так тому и быть . Я думаю что Арда получит больше игрового времени в этом сезоне в Барсе из-за продажи Неймара , но не думаю что бы он там стал основным игроком, да и в сборной кажется стали появляться новые лидеры.
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран отказался возвращаться в «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что клубы договорились о двухлетней аренде 30-летнего хавбека.
По данным источника, Туран отклонил предложение «Галатасарая», так как хочет и дальше выступать за «Барселону».