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    «Спартак» отказался покупать Дриусси этим летом

    Нападающий Себастьян Дриусси этим летом мог перейти в «Спартак», а не в «Зенит».

    Клуб из Санкт-Петербурга взял паузу в переговорах о трансфере с «Ривер Плейт» после того, как появилась информация, что аргентинец подозревается в употреблении допинга.

    В этот момент агент форварда Марсело Симонян вышел на «Спартак» и предложил услуги своего клиента красно-белым. Руководство московского клуба не пошло на риск и не стало покупать футболиста.

    Напомним, что в итоге Дриусси перешел в «Зенит» за 15 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2017 14:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 сентября 2017, 18:26

      Только время покажет кто был прав!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2017, 16:20

      Дриусси средний игрок,Спартак правильно поступил не купив его

      1
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 > Garrincha58 8 сентября 2017, 17:05

      Можно подумать спартак одних звед скупает

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Garrincha58 8 сентября 2017, 20:17

      Все видели кого купил Спартак и кого собирался ))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 сентября 2017, 15:30

      Это летнее ТО стало для некоторых временем нереализованных возможностей, для кого-то временем успешных приобретений, а для кого-то окном в неоправданные траты и риски!!...))
      С Дриусси банк снял тот, кто определённо рискнул и оказался расторопней!!....
      А угадал-не угадал - время покажет!!...)))

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 сентября 2017, 15:25

      Тельо из за беременности жены,Дриусси из за употребление наркоты, и тд один Роша согласился,видать жены нет )))

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > acer2003 8 сентября 2017, 17:49

      Де Зеу в знает ответ)))))

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Mishanj 11 сентября 2017, 10:32

      Еба ты петросянишь)))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 сентября 2017, 14:45

      Какой интересный агент - Марсело Симонян)
      Кстати, бомбардир, почему бы не сделать материал о футбольных агентах самых интересных (кто они, как живут и работают например) ? Я думаю многим было бы интересно почитать.

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