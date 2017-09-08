«Спартак» отказался покупать Дриусси этим летом

Нападающий Себастьян Дриусси этим летом мог перейти в «Спартак», а не в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга взял паузу в переговорах о трансфере с «Ривер Плейт» после того, как появилась информация, что аргентинец подозревается в употреблении допинга.

В этот момент агент форварда Марсело Симонян вышел на «Спартак» и предложил услуги своего клиента красно-белым. Руководство московского клуба не пошло на риск и не стало покупать футболиста.

Напомним, что в итоге Дриусси перешел в «Зенит» за 15 миллионов евро.