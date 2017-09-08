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    «Урал» расторг контракт с вратарем Заболотным

    Голкипер Николай Заболотный ушел из «Урала». Как сообщается на официальном сайте екатеринбуржцев, стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

    27-летний россиянин покинул команду в статусе свободного агента.

    «Благодарим Николая Заболотного за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» – говорится в сообщении «Урала».

    Вратарь выступал за «шмелей» с 2014 года.

    «Видел, что он немного не в себе». Почему «Урал» снова подозревают в договорняке

    Источник: ФК «Урал»

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    08.09.2017 13:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 сентября 2017, 18:04

      Ну и правильно. Слабенький вратарь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 8 сентября 2017, 16:08

      Это жжжж неспроста!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 сентября 2017, 14:10

      тулякам тоже помог в прошлом сезоне, хороший вратарь....

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 8 сентября 2017, 13:49

      Нежданчик

      0
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