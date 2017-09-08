«Урал» расторг контракт с вратарем Заболотным

Голкипер Николай Заболотный ушел из «Урала». Как сообщается на официальном сайте екатеринбуржцев, стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

27-летний россиянин покинул команду в статусе свободного агента.

«Благодарим Николая Заболотного за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» – говорится в сообщении «Урала».

Вратарь выступал за «шмелей» с 2014 года.

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