Василий Березуцкий: «ЦСКА больше нельзя терять очки. Будем биться с «Амкаром» за победу»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура чемпионата России против «Амкара». Напомним, встреча пройдет сегодня в Перми и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряженного старта сезона.

Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело: «Амкар» умеет массированно обороняться. Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу», – сообщил Березуцкий.