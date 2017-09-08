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    Василий Березуцкий: «ЦСКА больше нельзя терять очки. Будем биться с «Амкаром» за победу»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура чемпионата России против «Амкара». Напомним, встреча пройдет сегодня в Перми и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряженного старта сезона.

    Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело: «Амкар» умеет массированно обороняться. Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу», – сообщил Березуцкий.

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    Источник: Instagram

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    08.09.2017 13:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 сентября 2017, 17:29

      Так и не теряйте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 сентября 2017, 15:26

      У Амкара сегодня будет первая домашняя победа, тут даже спорить нет смысла.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 8 сентября 2017, 15:19

      молодые коники не порадовали((((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 8 сентября 2017, 14:33

      Я думаю ЦСКА увезет из Перми 3 очка последний месяц игр в лиге чемпионов отнял у них много сил,поэтому их результаты в РФПЛ не радовали.После перерыва ЦСКА с новыми силами всегда хорошо играет судя по статистике.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 8 сентября 2017, 14:31

      ...ничья будет удачей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 8 сентября 2017, 14:17

      Коням удачи,негоже быть в лидерах!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 8 сентября 2017, 13:59

      Будем посмотреть, Василий! Удачи!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 сентября 2017, 13:49

      А с Ахматом чего не бились, у себя дома?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен > Чикомас 8 сентября 2017, 14:18

      там был микрофон,шутка!

      1
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