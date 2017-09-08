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    Димитров пообещал, что «Урал» хорошо сыграет со «СКА-Хабаровском»

    Полузащитник «Урала» Николай Димитров с нетерпением ждет возобновления чемпионата России после двухнедельного перерыва, связанного с играми национальных сборных.

    «Соскучился по официальным матчам, как и все ребята. Был длительный двухнедельный перерыв, связанный только с тренировками. Сейчас команда собирается, все возвращаются из сборных. Мы все должны хорошо подготовиться и подойти к официальным матчам.

    Товарищеский матч против «Урала-2»? Любая игра тяжелая, особенно, когда команда сконцентрирована на обороне. Думаю, мы сможем в понедельник преподнести какие-то сюрпризы для наших соперников.

    «СКА-Хабаровск»? Это команда, которая сосредоточена на обороне, но мы уже встречались с командами, которые ждут ошибки соперника. Думаю, мы подготовимся и должны хорошо сыграть», – рассказал Димитров.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «СКА-Хабаровск» пройдет в понедельник, 11 сентября, в 17.30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Урал»

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    08.09.2017 11:28
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