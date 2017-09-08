Венгер выступил за изменение правил финансового фэйр-плей

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что финансовый фэйр-плей в текущем виде не работает.

«В последнее время к правилам финансового фэйр-плей возникает все больше вопросов. Я поддерживаю эту идею, но не верю в то, что она может существовать том виде, что действует сейчас. В футболе создали правила, которые мы сами не можем соблюдать.

Я выступаю за то, чтобы избавиться от финансового фейр-плей, потому что есть множество законных способов обойти правила. Не думаю, что они достаточно строгие, чтобы их соблюдали», – заявил Венгер.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин поддержал идею пересмотра данных правил из-за их слабой эффективности.