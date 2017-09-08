Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Венгер выступил за изменение правил финансового фэйр-плей

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что финансовый фэйр-плей в текущем виде не работает.

    «В последнее время к правилам финансового фэйр-плей возникает все больше вопросов. Я поддерживаю эту идею, но не верю в то, что она может существовать том виде, что действует сейчас. В футболе создали правила, которые мы сами не можем соблюдать.

    Я выступаю за то, чтобы избавиться от финансового фейр-плей, потому что есть множество законных способов обойти правила. Не думаю, что они достаточно строгие, чтобы их соблюдали», – заявил Венгер.

    Ранее глава УЕФА Александер Чеферин поддержал идею пересмотра данных правил из-за их слабой эффективности.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2017 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11