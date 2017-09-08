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    В УЕФА готовы поменять правила финансового фэйр-плей из-за трансферов «ПСЖ»

    Президент УЕФА Александер Чеферин готов рассмотреть изменения правил финансового фэйр-плей, ссылаясь на рекордные трансферы прошедшего лета Неймара и Килиана Мбаппе (222 миллиона и 180 соответственно) в «ПСЖ».

    «Финансовый фэйр-плей был введен, чтобы обеспечить стабильность в футболе, и до определенного момента он был эффективен. Но со временем все меняется. Мы должны подкорректировать и модернизировать эти правила.

    Нам нужно найти баланс – пропасть между большими и маленькими клубами становится все глубже. Вряд ли у нас есть возможность остановить этот процесс, но мы должны сделать все возможное, чтобы его замедлить. Действовать надо прямо сейчас», – сказал Чеферин.

    Напомним, что согласно правилам УЕФА, клубы не могут нести убытки свыше 30 миллионов евро на протяжении трех последних сезонов.

    Источник: Football Italia

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    08.09.2017 08:15
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1426

      VSt 8 сентября 2017, 13:47

      Забавно. Что в УЕФА придумают, на фоне сделок в сотни миллионов у футбольных монстров?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 сентября 2017, 12:43

      Они там вообще с арифметикой хоть как то дружат, мне изначально вообще не сильно понятно их логика, как можно уменьшить этот разрыв, если у одного клуба 200 млн доход, у другого 5 млн и обоим клубам запрещается привлекать деньги "со стороны", причем как показывает практика богатым клубам не раз это прощалось.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2017, 11:49

      трудно бороться с ветряными мельницами, в нынешнее время все решают деньги, а где бабки там и власть

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      Рейтинг: +118

      clozzi 8 сентября 2017, 11:33

      как по мне странное правило... если клуб каким то образом нашел деньги (спонсор, реклама, да хоть футболеры проституцией занимаются), то пусть и тратят как хотят или на кого хотят, но нет везде есть чиновник у которого горит пердак на эту тему, типо денег УЕФА не перепало!!!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 сентября 2017, 11:31

      С чего бы вдруг??? Динамо и Локо помнится за это натянули....

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > пряник929 8 сентября 2017, 12:46

      Еще Ростов и Краснодар, вот Ростов - это вообще из категории полнейшего звиздеца. Да Ростов им всю экономическую ситуацию в футболе прям сломает.
      В этом то и дело, что страдают больше небогатых клубов, чем условные ПСЖ.

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 8 сентября 2017, 11:30

      Сами создали то, что губит футбол. Команды, не имеющие стабильного дохода, но имеющие спонсоров, не могут покупать игроков, потому что их расходы сейчас превосходят доходы, но всему своё время. УЕФА просто не дает хотя бы попытаться догнать грандов, приходится играть по 3 сезона одним и тем же составом, ничего не добиваясь. А гранды же, побеждают за счет того, что имеют, зарабатывают в разы больше и траты их просто нереальны. Отмена ффп - решение проблемы, имхо.

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 сентября 2017, 10:56

      вот не плохие денюжки )))

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      Рейтинг: -45

      stream15 8 сентября 2017, 10:25

      Вернуть всё обратно бесплатно.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 сентября 2017, 10:15

      Неужели руководителей таких клубов как Реал, Барселона и ПСЖ самих устраивает платить за игроков столь неадекватные цены? Собраться всем вместе и договориться провести обычную деноминацию. В ценах убрать один нолик. А то из футболистов сделали каких то небожителей. В том смысле что на бренной земле таких зарплат в 90% случаев просто нет.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > oyabun 8 сентября 2017, 10:43

      ты наверное не знаешь что топ клубы хотели сделать свою лигу и играть там без нищебродов и УЕФА пошло на уступки чтоб не свалили из ЛЧ.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > 3a zenit 8 сентября 2017, 11:25

      Да что то такое слышал. А может и лучше было бы так? Нищеброды играют между собой, а богатые между собой. По крайней мере тогда были бы шансы чего нибудь выиграть. По типу состязаний в боксе или борьбе, где спортсмены в равных весовых категориях выступают. Не бьются же между собой , например, боксер тяжеловес с легковесом? И это правильно.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 8 сентября 2017, 10:15

      Как будто они не знали обходные пути когда вводили этот ФФП, ну ну

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