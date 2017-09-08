В УЕФА готовы поменять правила финансового фэйр-плей из-за трансферов «ПСЖ»

Президент УЕФА Александер Чеферин готов рассмотреть изменения правил финансового фэйр-плей, ссылаясь на рекордные трансферы прошедшего лета Неймара и Килиана Мбаппе (222 миллиона и 180 соответственно) в «ПСЖ».

«Финансовый фэйр-плей был введен, чтобы обеспечить стабильность в футболе, и до определенного момента он был эффективен. Но со временем все меняется. Мы должны подкорректировать и модернизировать эти правила.

Нам нужно найти баланс – пропасть между большими и маленькими клубами становится все глубже. Вряд ли у нас есть возможность остановить этот процесс, но мы должны сделать все возможное, чтобы его замедлить. Действовать надо прямо сейчас», – сказал Чеферин.

Напомним, что согласно правилам УЕФА, клубы не могут нести убытки свыше 30 миллионов евро на протяжении трех последних сезонов.