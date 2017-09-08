18 сентября Тотти начнет обучение на тренерских курсах

Бывший капитан «Ромы»​ Франческо Тотти через 10 дней начнет обучение на тренерских курсах, по итогам которых получит лицензию УЕФА категории B.

«18 сентября 2017 года Франческо Тотти начнет прохождение тренерских курсов для лицензии УЕФА категории B. Обучение будет проходить в спортивном центре Фульвио Бернардини в Тригории», – говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации итальянских тренеров.

Напомним, что 40-летний итальянец завершил профессиональную карьеру футболиста по окончании прошлого сезона. За «Рому» он выступал с 1992 года. Всего за римлян Тотти провел 619 матчей, в которых забил 250 голов.