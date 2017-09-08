Компани может пропустить матч с «Ливерпулем»

Участие капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани в центральном матче с «Ливерпулем» находится под вопросом. Футболист сборной Бельгии пропустил два последних дня тренировок своей команды из-за повреждения икроножной мышцы, которая была получена в игре национальной команды с Гибралтаром (9:0). Решение о его состоянии и готовности будет принято в день игры.

Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 9 сентября, в 14:30 по московскому времени.