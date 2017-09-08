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    Компани может пропустить матч с «Ливерпулем»

    Участие капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани в центральном матче с «Ливерпулем» находится под вопросом. Футболист сборной Бельгии пропустил два последних дня тренировок своей команды из-за повреждения икроножной мышцы, которая была получена в игре национальной команды с Гибралтаром (9:0). Решение о его состоянии и готовности будет принято в день игры.

    Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 9 сентября, в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.09.2017 08:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Пича 9 сентября 2017, 05:42

      Жаль, конечно. Хотелось бы обыграть горожан со Стерлингом и Компани. Ведь они являются талисманами Ливерпуля!!! Боюсь, без них Сити может дать отпор.

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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 8 сентября 2017, 13:24

      Один из самых невезучий футболистов!

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