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    Новичок «Анжи» Бакаев больше не считается легионером

    Комитет РФС по статусу игроков ответил положительным решением на заявление «Анжи» о том, что новичок команды полузащитник Михаил Бакаев не должен считаться в РФПЛ легионером. 30-летний хавбек получил статус «нелегионер» ввиду своего участия в двух официальных матчах за молодежную сборную России.

    Напомним, что Бакаев уже выступал в России в составе «Анжи» и «Алании». В январе 2014 года он подписал контракт с «Кайратом» и, чтобы не считаться легионером, в марте этого же года получил гражданство Казахстана.

    Источник: РФС

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    08.09.2017 07:51
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