Карпин: «Петкович – не уровень Лиги чемпионов»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о трансферной кампании красно-белых этим летом.

Напомним, что московский клуб приобрел Марко Петковича и Педро Рошу. Также в аренду на один сезон был взят Марио Пашалич.

– Первое приобретение Карреры этим летом – Петкович.

– И?

– Вы увидели в сербе уровень, соответствующий Лиге чемпионов?

– Нет.

– В таком случае понимаете, чем он заслужил место в «Спартаке»?

– Нет. Не исключено, что это приобретение на будущее. Может быть, через полгода раскроется. Петкович же считанное число матчей пока провел.

– Как оцените селекцию «Спартака» – вы увидели, что команда по завершении трансферной кампании стала сильнее?

– Петкович и Пашалич провели слишком мало игр, а Педро Роша вообще на поле не выходил.

– А не мало новичков в принципе?

– Возможно. А какие еще позиции усилить?

– Каррера говорил, что необходим центральный защитник. В частности, речь шла о Гарае. В атаке – Луан.

– Вместо Луана взяли Педро Рошу. По Гараю может быть миллиард нюансов в переговорах. А другого исполнителя, который устроил бы Карреру, не исключено, просто не нашли. Или не договорились. Но обращу внимание вот на что – в прошлом чемпионате абсолютно тот же состав, минус Зобнин, шел на первом месте. Оставим пока в стороне Лигу чемпионов, она не началась. Но тогда – лидер, сейчас девятые.