Карпин: «Петкович – не уровень Лиги чемпионов»

Не понятно-почему Каррера постоянно меняет защитников говоря,что играют те кто на данный момент лучше готов!Но ведь они не одинаковы по содержанию игры!Мне кажется нужно натаскивать костяк и все придет!!
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о трансферной кампании красно-белых этим летом.
Напомним, что московский клуб приобрел Марко Петковича и Педро Рошу. Также в аренду на один сезон был взят Марио Пашалич.
– Первое приобретение Карреры этим летом – Петкович.
– И?
– Вы увидели в сербе уровень, соответствующий Лиге чемпионов?
– Нет.
– В таком случае понимаете, чем он заслужил место в «Спартаке»?
– Нет. Не исключено, что это приобретение на будущее. Может быть, через полгода раскроется. Петкович же считанное число матчей пока провел.
– Как оцените селекцию «Спартака» – вы увидели, что команда по завершении трансферной кампании стала сильнее?
– Петкович и Пашалич провели слишком мало игр, а Педро Роша вообще на поле не выходил.
– А не мало новичков в принципе?
– Возможно. А какие еще позиции усилить?
– Каррера говорил, что необходим центральный защитник. В частности, речь шла о Гарае. В атаке – Луан.
– Вместо Луана взяли Педро Рошу. По Гараю может быть миллиард нюансов в переговорах. А другого исполнителя, который устроил бы Карреру, не исключено, просто не нашли. Или не договорились. Но обращу внимание вот на что – в прошлом чемпионате абсолютно тот же состав, минус Зобнин, шел на первом месте. Оставим пока в стороне Лигу чемпионов, она не началась. Но тогда – лидер, сейчас девятые.