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    Карпин: «Петкович – не уровень Лиги чемпионов»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о трансферной кампании красно-белых этим летом.

    Напомним, что московский клуб приобрел Марко Петковича и Педро Рошу. Также в аренду на один сезон был взят Марио Пашалич.

    – Первое приобретение Карреры этим летом – Петкович.

    – И?

    – Вы увидели в сербе уровень, соответствующий Лиге чемпионов?

    – Нет.

    – В таком случае понимаете, чем он заслужил место в «Спартаке»?

    – Нет. Не исключено, что это приобретение на будущее. Может быть, через полгода раскроется. Петкович же считанное число матчей пока провел.

    – Как оцените селекцию «Спартака» – вы увидели, что команда по завершении трансферной кампании стала сильнее?

    – Петкович и Пашалич провели слишком мало игр, а Педро Роша вообще на поле не выходил.

    – А не мало новичков в принципе?

    – Возможно. А какие еще позиции усилить?

    – Каррера говорил, что необходим центральный защитник. В частности, речь шла о Гарае. В атаке – Луан.

    – Вместо Луана взяли Педро Рошу. По Гараю может быть миллиард нюансов в переговорах. А другого исполнителя, который устроил бы Карреру, не исключено, просто не нашли. Или не договорились. Но обращу внимание вот на что – в прошлом чемпионате абсолютно тот же состав, минус Зобнин, шел на первом месте. Оставим пока в стороне Лигу чемпионов, она не началась. Но тогда – лидер, сейчас девятые.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2017 01:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +223

      niko5 8 сентября 2017, 16:44

      Не понятно-почему Каррера постоянно меняет защитников говоря,что играют те кто на данный момент лучше готов!Но ведь они не одинаковы по содержанию игры!Мне кажется нужно натаскивать костяк и все придет!!

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 сентября 2017, 12:05

      Горазды они на заголовки... Карпин не сказал про "не уровень", он сказал, что не увидел его, но также сказал, что Петкович и сыграл-то всего ничего. Ничем он не слабее Ещенко, а впереди поумнее будет. Конечно, нужно время, доверие и практика. Паспорт у него не тот, это осложняет. Но он ещё может "стрельнуть".. а там посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 сентября 2017, 11:16

      да есть в каждой команде игроки не уровня лиги чемпа ,в Российских клубах их много)
      ))

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 8 сентября 2017, 09:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да и весь состав случайных чемпиёнов, не уровень ЛЧ.

      -5
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      Рейтинг: +223

      niko5 8 сентября 2017, 08:44

      Спартак и в прошлом сезоне играл тем же составом-но настрой был другой!Надо маленько нервишки подтянуть и все наладится!!

      3
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      Рейтинг: +600

      polozovs 8 сентября 2017, 08:25

      да чего вы заладили "трансферы провалены"
      так говорили и когда макгииди брали, и по фернандо и по адриано.
      но дело даже не в этом, а в том, что с составом прошлого года мы на голову были сильнее всех в России и показывали игру

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > polozovs 8 сентября 2017, 10:33

      В том то всё и дело что не были на голову сильнее ни в одной игре(даже против аутсайдеров).От того и все псих-проблемы в этом году.Пока не начнут биться от 1 до последней минуты как в прошлом году - результата не будет.

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      Рейтинг: -224

      lra > polozovs 8 сентября 2017, 10:50

      Не сильнее вы занимаете свое место в этом сезоне Слабее были Зенит с Конями... Марибор уже прихлопнет вас в ЛЧ

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 сентября 2017, 07:19

      Трансферы провалены, впрочем так было почти всегда, поэтому мы привыкли...

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 сентября 2017, 07:14

      Ну да,так себе усиление перед ЛЧ....

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 8 сентября 2017, 07:06

      из группы выйдем

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      Рейтинг: +11239

      alp > Igor Belousov 8 сентября 2017, 11:05

      боюсь, что вместо группы придется "концентрироваться на внутреннем чемпионате"

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