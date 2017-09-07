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    Эмери подтвердил, что Мбаппе сыграет 8 сентября против «Метца»

    Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери дал понять, что новоиспеченный нападающий команды Килиан Мбаппе готов принять участие в ближайшем матче команды в Лиге 1 против «Метца».

    «Этот футболист в оптимальных кондициях подходит к игре. В начале недели он вернулся из сборной и восстанавливался. Лично я очень рад, что могу рассчитывать на Мбаппе уже в Метце. Килиан ценен еще и как универсал, способный сыграть не только на острие. Теперь у нас в атаке именно те исполнители, которые нужны», – сказал Эмери.

    Игра «Метц» – «ПСЖ» состоится 8 сентября и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: FourFourTwo

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    07.09.2017 22:35
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