Эмери подтвердил, что Мбаппе сыграет 8 сентября против «Метца»

Главный тренер французского «ПСЖ» Унаи Эмери дал понять, что новоиспеченный нападающий команды Килиан Мбаппе готов принять участие в ближайшем матче команды в Лиге 1 против «Метца».

«Этот футболист в оптимальных кондициях подходит к игре. В начале недели он вернулся из сборной и восстанавливался. Лично я очень рад, что могу рассчитывать на Мбаппе уже в Метце. Килиан ценен еще и как универсал, способный сыграть не только на острие. Теперь у нас в атаке именно те исполнители, которые нужны», – сказал Эмери.

Игра «Метц» – «ПСЖ» состоится 8 сентября и начнется в 21:45 по Москве.