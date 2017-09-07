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    Бернарду Силва рассказал, что перейти в «Манчестер Сити» ему посоветовал Роналду

    Футболист английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва, пополнивший «горожан» прошедшим летом, рассказал, кто ему посоветовал решиться на такой шаг. В частности, подобного рода рекомендации поступали от игрока мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    «Да, я общался по поводу трансфера и с Роналду, и с Нани. Они мне многое рассказали о Манчестере, расхвалили его. Объяснили, что уровень АПЛ очень высок, поэтому и поддержали выбор «Манчестер Сити».

    Можно сказать, что я пришел сюда за титулом Лиги чемпионов. Буду помогать команде завоевать трофей, которого еще нет в коллекции «горожан». У нас прекрасный сплав молодости и опыта в коллективе, поэтому можем составить серьезную конкуренцию в борьбе за все награды», – сказал Силва.

    Напомним, что в группе ЛЧ «Сити» сыграет с «Наполи», «Шахтером» и «Фейеноордом».

    Источник: ESPN

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    07.09.2017 22:22
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