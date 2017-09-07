Президенты «Монако» и «Лиона» будут лоббировать закрытие трансферного окна в Лиге 1 до начала сезона

Президенты «Монако» и «Лиона» Вадим Васильев и Жан-Мишель Ола изъявили свою позицию относительно сроков трансферного окна во французском чемпионате. Так, функционеры планируют в ближайшее время оказать влияние на властные органы с целью добиться закрытия рынка до первой игры сезона.

Мотивация в таком желании следующая: футбольные руководители намерены сконцентрировать спортсменов непосредственно на игре, а не на мыслях о потенциальной смене клубной прописки.

Напомним, что решение по изменению сроков окна уже, по информации источника, приняли в Англии.