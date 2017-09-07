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    Черчесов: «С каждым днем сборная России становится сильнее»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывал, что его команда выиграет прошедший летом Кубок конфедераций-2017. Об этом специалист рассказал в интервью Sport.pl.

    «Результат, которого мы добились, кажется нам не очень хорошим. Цель была выиграть трофей, а мы даже из группы не вышли. Действительно была вера, что мы можем дойти до финала и победить в нем.

    В чем заключаются положительные моменты? Могу сказать, что на протяжении всех трех матчей турнира мы прогрессировали, налаживали связи. Поняли, в чем необходимо прибавлять. Полагаю, что с каждым днем сборная России становится сильнее», – заявил Черчесов.

    Напомним, в период с 14 июня по 15 июля россиянам предстоит стать хозяевами чемпионата мира по футболу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2017 21:30
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 8 сентября 2017, 19:13

      Я начальству тоже всегда говорю: Все зашибись. Мы ещё на шаг ближе к выполнению задачи.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 сентября 2017, 14:49

      Ну если силу сборной проверить с ДСШ -думаю вообще будет выглядеть великолепно - браво Черчесов

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 8 сентября 2017, 14:10

      Была у сборной сила- когда мамка на руках срать носила

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 8 сентября 2017, 12:08

      Черчесов вы еще с Дружбой из Майкопа не играли вот где Силищу увидишь!

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 сентября 2017, 11:01

      Вся эта ситуация в сборной,да и в стране, напоминает бункер Гитлера в апреле 1945-го года. Кто-то бредит,кто-то читает заклинания и корчит бодрячка, но все понимают,что песец пришёл .

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > yorgenbarenz 8 сентября 2017, 14:51

      и ждут недождуться когда этот чемпионат сгинет - что бы взяться за новые недостежимые дела

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 8 сентября 2017, 09:16

      Он мне чем то Порошенко напоминает

      0
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      Рейтинг: +238

      spar57 8 сентября 2017, 09:14

      Если в соперниках будет команда ФНЛ, а ещё лучше ПФЛ, то состав как раз будет соответствовать уровню ЧЕМПИОНА МИРА.

      0
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      Рейтинг: +37

      раптор62 8 сентября 2017, 09:12

      .он же динамо укатал вот и пяткой в грудь бьет
      а на самом деле перебирать игруль можно
      каждый матч и что из этого где сила

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 8 сентября 2017, 08:53

      сложно представить насколько сильной она будет через год)

      1
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 8 сентября 2017, 07:17

      Одни отрицательные коментарии, а как же поддержать станислав саламыча, критиковать легко со стороны. Да нет кого я обманываю, пень он усатый с мозгом с орех)))

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > ,bpjy 8 сентября 2017, 14:52

      поздно уже

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