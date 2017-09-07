Черчесов: «С каждым днем сборная России становится сильнее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывал, что его команда выиграет прошедший летом Кубок конфедераций-2017. Об этом специалист рассказал в интервью Sport.pl.

«Результат, которого мы добились, кажется нам не очень хорошим. Цель была выиграть трофей, а мы даже из группы не вышли. Действительно была вера, что мы можем дойти до финала и победить в нем.

В чем заключаются положительные моменты? Могу сказать, что на протяжении всех трех матчей турнира мы прогрессировали, налаживали связи. Поняли, в чем необходимо прибавлять. Полагаю, что с каждым днем сборная России становится сильнее», – заявил Черчесов.

Напомним, в период с 14 июня по 15 июля россиянам предстоит стать хозяевами чемпионата мира по футболу.