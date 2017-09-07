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    Зидан назвал Роналду инопланетянином

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в одном из последних интервью дал краткую характеристику своим ключевым футболистам. Например, француз считает Криштиану Роналду пришельцем с другой планеты.

    «Серхио Рамос – это лидер. Карим Бензема – большой талант. А Роналду – инопланетянин. Он умен, он мотиватор для себя и других», – заявил специалист.

    Португальский футболист выступает за «сливочных» с 2009 года и провел за команду на момент окончания прошлого сезона 265 матчей и забил 285 голов.

    Источник: A Bola

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    07.09.2017 20:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +833

      Sola 10 сентября 2017, 00:44

      Роналду, конечно, шикарный футболист. В Реале, насколько мне известно, все называют его "машиной".


      Тут же Зизу почему-то называет португальца тем же эпитетом, каким всегда называли Месси. Вот тут уже странно. Однажды Зидан уже извинялся перед Роналду за свои слова о Рибери и золотом мяче. Может, и сейчас француз пошел на поводу у футболиста и спецом назвал его тем же словом, что и Месси?


      В этом сезоне в первой игре за суперкубок Испании Роналду повторил показ своей майки фанам Барсы после гола. Повторил опять же за Месси, когда тот на последней секунде выездного для каталонцев el clasico забил победный гол и показал фанам Реала свою футболку. И это было шикарно.
      А вот показ майки португальцем после красивого, но очередного гола, - это просто повтор поступка Месси. И "инопланетянин Роналду" - это просто повтор за аргентинцем.

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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 8 сентября 2017, 01:06

      Роналду крут. Он универсал. Голы с обеих ног, головой, выбор позиции. . И он работяга, кто бы не говорил. ОН живет только футболом. А бабки для него на втором месте. Иначе он бы не был тем, кем сейчас является. И пятый золотой мяч его. Это 1000%. Он лучший футболист в наше время. Не умоляя достоинств Месси.

      1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 7 сентября 2017, 23:07

      действительно

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 7 сентября 2017, 21:37

      Лучший эпитет для Лео и Рони сказал Кака: "Я - последний человек, получивший Золотой Мяч, родившийся на этой планете."

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 сентября 2017, 21:02

      Благо для тренера руководить командой собранной из таких самородков!... Прям ювелирно-футбольный гарнитур!!... Правда, за талант Бенземы многие поспорят...))
      А так, как в нормальной команде все блестят, искрят и дополняют!!...

      "Чтобы успешно делиться мотивацией с другими, она сначала должна стать прочной частью вашей жизни..." (Зиг Зиглар)

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 7 сентября 2017, 20:41

      главнейшая новость за сегодня

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