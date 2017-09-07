Зидан назвал Роналду инопланетянином

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в одном из последних интервью дал краткую характеристику своим ключевым футболистам. Например, француз считает Криштиану Роналду пришельцем с другой планеты.

«Серхио Рамос – это лидер. Карим Бензема – большой талант. А Роналду – инопланетянин. Он умен, он мотиватор для себя и других», – заявил специалист.

Португальский футболист выступает за «сливочных» с 2009 года и провел за команду на момент окончания прошлого сезона 265 матчей и забил 285 голов.