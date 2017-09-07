Зидан назвал Роналду инопланетянином

Роналду, конечно, шикарный футболист. В Реале, насколько мне известно, все называют его "машиной".
Тут же Зизу почему-то называет португальца тем же эпитетом, каким всегда называли Месси. Вот тут уже странно. Однажды Зидан уже извинялся перед Роналду за свои слова о Рибери и золотом мяче. Может, и сейчас француз пошел на поводу у футболиста и спецом назвал его тем же словом, что и Месси?
В этом сезоне в первой игре за суперкубок Испании Роналду повторил показ своей майки фанам Барсы после гола. Повторил опять же за Месси, когда тот на последней секунде выездного для каталонцев el clasico забил победный гол и показал фанам Реала свою футболку. И это было шикарно.
А вот показ майки португальцем после красивого, но очередного гола, - это просто повтор поступка Месси. И "инопланетянин Роналду" - это просто повтор за аргентинцем.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в одном из последних интервью дал краткую характеристику своим ключевым футболистам. Например, француз считает Криштиану Роналду пришельцем с другой планеты.
«Серхио Рамос – это лидер. Карим Бензема – большой талант. А Роналду – инопланетянин. Он умен, он мотиватор для себя и других», – заявил специалист.
Португальский футболист выступает за «сливочных» с 2009 года и провел за команду на момент окончания прошлого сезона 265 матчей и забил 285 голов.