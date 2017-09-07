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    Ибрагимович: «Я не уходил, а просто сменил номер»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от возвращения в английский клуб.

    «Я не уходил, а просто сменил номер», – подписал Ибрагимович в твиттере фотографию именных футболок с 10-м номером.

    Напомним, в июле форвард покинул «красных дьяволов» по окончании срока контракта.

    Швед получил травму колена, в связи с чем «МЮ» решил не продлевать с ним соглашение. В августе игрок подписал контракт, рассчитанный на один год.

    С августа 2007 года по июль 10-й номер «МЮ» принадлежал нападающему Уэйну Руни.

    Источник: Twitter

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    07.09.2017 18:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 7 сентября 2017, 19:17

      сколько интересно подняли денег с этой смены номера?)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 сентября 2017, 18:43

      Не верится , что выйдет на прежний уровень . Но то , что он будет полезен МЮ - бесспорно !

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > dok66 7 сентября 2017, 21:42

      Смотря про какой "прежний" идёт речь, в том году тоже не верили. А полезен будет, да - в любом случае, на игру посмотрим, но есть ещё маркетинг. А так то верю в него, попылит ещё, безусловно, жаль, что травма..

      1
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      ...
      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt > dok66 8 сентября 2017, 06:09

      Да его роль, как игрок уже на втором плане, ведь недавно Моуриньо говорил, что Ибра это проводник от тренера к игрокам =) так что сейчас его главная роль в клубе, чтобы никто не выступал против тренера, а то сейчас модно ныть и не играть. Одним словом, если что, Златан объяснит им =)

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 сентября 2017, 18:40

      грамотный маркетинговый ход, у кого была футболка с номером 9, зачем ему вторая? а теперь под 10 номером его футболки будут продаваться

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 7 сентября 2017, 18:29

      это радует, МЮ в этом году должен взять чемп

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Benifacto 8 сентября 2017, 01:58

      я тоже думаю,что можем и не только!)

      0
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