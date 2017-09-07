Ибрагимович: «Я не уходил, а просто сменил номер»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от возвращения в английский клуб.

«Я не уходил, а просто сменил номер», – подписал Ибрагимович в твиттере фотографию именных футболок с 10-м номером.

Напомним, в июле форвард покинул «красных дьяволов» по окончании срока контракта.

Швед получил травму колена, в связи с чем «МЮ» решил не продлевать с ним соглашение. В августе игрок подписал контракт, рассчитанный на один год.

С августа 2007 года по июль 10-й номер «МЮ» принадлежал нападающему Уэйну Руни.