Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Зенит» в последний день летнего трансферного окна предлагал «Краснодару» обменять Дзюбу на Смолова с доплатой

    Руководство «Зенита» в последний день летнего трансферного окна предлагало «Краснодару» обменять нападающего Артема Дзюбу на форварда Федора Смолова с доплатой.

    Ранее сообщалось, что Дзюба может присоединиться к «быкам» на правах аренды.

    Позднее появилась информация, согласно которой сине-бело-голубые не планируют отпускать 29-летнего россиянина в другой клуб до зимы.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2017 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 сентября 2017, 11:46

      Источник: «Зенит» в последний день летнего трансферного окна предлагал «Краснодару» обменять Дзюбу на Смолова с доплатой. Окно закрыто на хрен эти новости что могло что не могло сейчас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      раптор62 8 сентября 2017, 09:22

      ну смолов то получше будет сам себе моменты может создать
      а что до полена ,то он зависим от полузащиты так что через год
      на хрен никому не нужен будет хотя второму тоже недолго.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 8 сентября 2017, 00:38

      Неравноценный обмен.
      Смолов на ходу, а Дзюба НИКАКОЙ!!!
      Читает ИДИОТСКУЮ дракулу вместо того, чтобы повышать своё футбольное мастерство.
      Я Артёма не осуждаю! Все деньги его. Дело в другом!
      Артём погнался за деньгами, а футбол у него на втором плане, как средство для ОБОГАЩЕНИЯ, а не как фактор повышения своего футбольного мастерства!!!
      На те деньги, что Дзюба получает в Зените, он не играет!
      А в Локомотив Дзюба не перешел, потому что не хотел терять в деньгах!
      В Локомотиве нет таких БЕШЕНЫХ денег.
      Дзюбу деньги в первую очередь волнуют! ДЕНЬГИ!
      Пусть Зенит платит ни за что, если им некуда девать БОЛЬШИЕ деньги!!!
      НЕ в коня КОРМ, а его зарплата, в Зените, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ уровню игры и мастерства.
      Кто и ПОЧЕМУ??? в Зените положили ему бешеные деньги, а Дзюба на них НЕ ИГРАЕТ!!!
      С одной стороны я, за Дзюбу, ОЧЕНЬ рад!
      Получает, НИ ЗА ЧТО большие деньги и все его, но с другой стороны, при таких делах, Дзюба на эти БЕШЕНЫЕ деньги не играет!
      Не играет!!!
      Вот в чём БЕДА для Зенита и его непомерные и несоразмерные траты!!!
      Желаем Артёму ПЕРЕСМОТРЕТЬ своё отношение к футболу и заиграть в Зените и помогать Зениту успешно вытупать в чемпионате и в Лиге Европы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Smialles 7 сентября 2017, 22:51

      Газпром всё не насытился!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 сентября 2017, 19:50

      Как мой сосед поменял Приору на Ауди с доплатой.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100698

      zigbert 7 сентября 2017, 19:29

      Похоже для Дзюбы начались тяжелые времена.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67293

      portero > zigbert 7 сентября 2017, 22:40

      нет он просто сам потяжелел вес лишний набрал, вот форму наберет и забегает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 сентября 2017, 19:19

      да сейчас можно придумывать любые сказки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 7 сентября 2017, 18:57

      газпром не на тех напал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 7 сентября 2017, 18:44

      Дзюба ещё немного посидит на скамейке и одна дорога в Китай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Taps 7 сентября 2017, 18:35

      Фейк.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11