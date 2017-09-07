Источник: «Зенит» в последний день летнего трансферного окна предлагал «Краснодару» обменять Дзюбу на Смолова с доплатой

Руководство «Зенита» в последний день летнего трансферного окна предлагало «Краснодару» обменять нападающего Артема Дзюбу на форварда Федора Смолова с доплатой.

Ранее сообщалось, что Дзюба может присоединиться к «быкам» на правах аренды.

Позднее появилась информация, согласно которой сине-бело-голубые не планируют отпускать 29-летнего россиянина в другой клуб до зимы.