Марсело заявил, что им интересовался ЦСКА

ЦСКА был заинтересован в услугах защитника «Реала» Марсело, когда тому было 18 лет. Об этом сообщил сам игрок сборной Бразилии.

По словам Марсело, мадридский клуб хотел отдать его в аренду.

«Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские команды интересовались мной. Я слышал, что меня хотели заполучить ЦСКА и «Севилья». В то время в «Севилье» играло много бразильцев, поэтому я подумал, что все не так уж и плохо», – заявил Марсело.

Напомним, что Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В составе сливочных защитник провел 295 матчей, забив 21 гол.