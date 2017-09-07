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    Марсело заявил, что им интересовался ЦСКА

    ЦСКА был заинтересован в услугах защитника «Реала» Марсело, когда тому было 18 лет. Об этом сообщил сам игрок сборной Бразилии.

    По словам Марсело, мадридский клуб хотел отдать его в аренду.

    «Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские команды интересовались мной. Я слышал, что меня хотели заполучить ЦСКА и «Севилья». В то время в «Севилье» играло много бразильцев, поэтому я подумал, что все не так уж и плохо», – заявил Марсело.

    Напомним, что Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. В составе сливочных защитник провел 295 матчей, забив 21 гол.

    Источник: AS

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    07.09.2017 14:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      экс-перд 7 сентября 2017, 16:54

      Не, он сказал "даже ЦСКА!")

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 сентября 2017, 16:16

      Красавчик! Отличный защитник, быстрый, техничный, достойно замени Р.Карлоса на бровке

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