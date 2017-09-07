Яковлев надеется вернуться в «Спартак»

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев рассказал о своих планах на будущее. Россиянин признался, что хотел бы вернуться в «Спартак» и сборную России.

– Конечно, мне хотелось бы вернуться в родной клуб, в котором я провел долгое время. Но опять же, для этого нужно много работать, и, наверное, все-таки вызов в сборную – это тоже очень важное событие в жизни каждого футболиста. Это то, ради чего мы играем в футбол, стараемся показать результат на максимуме. У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в «Спартак». Я адекватно оцениваю ситуацию, для этой цели мне надо стать лидером сначала в «Анжи».

– Часто удается следить за игрой «Спартака»?

– Конечно, я болею за команду, вне зависимости от того, кто сейчас тренирует команду и кто в ней играет. Я всегда буду переживать за тот клуб, в котором прошла большая часть моей карьеры. Я рад, что «Спартак» стал чемпионом, и болельщики так долго этого ждали.

В нынешнем сезоне РФПЛ Яковлев провел восемь матчей, в которых отметился одним голом.