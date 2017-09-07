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    Яковлев надеется вернуться в «Спартак»

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев рассказал о своих планах на будущее. Россиянин признался, что хотел бы вернуться в «Спартак» и сборную России.

    – Конечно, мне хотелось бы вернуться в родной клуб, в котором я провел долгое время. Но опять же, для этого нужно много работать, и, наверное, все-таки вызов в сборную – это тоже очень важное событие в жизни каждого футболиста. Это то, ради чего мы играем в футбол, стараемся показать результат на максимуме. У меня две цели – попасть в сборную и вернуться в «Спартак». Я адекватно оцениваю ситуацию, для этой цели мне надо стать лидером сначала в «Анжи».

    – Часто удается следить за игрой «Спартака»?

    – Конечно, я болею за команду, вне зависимости от того, кто сейчас тренирует команду и кто в ней играет. Я всегда буду переживать за тот клуб, в котором прошла большая часть моей карьеры. Я рад, что «Спартак» стал чемпионом, и болельщики так долго этого ждали.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Яковлев провел восемь матчей, в которых отметился одним голом.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.09.2017 13:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 сентября 2017, 15:04

      Ещё одно неприкаянное дитя лимита.

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 7 сентября 2017, 14:33

      Желание похвальное, но прогресса в игре не наблюдается, игра в основе не светит.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 сентября 2017, 14:20

      Как говорил товарищ Сухов: Так в чем же дело, пошли

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 сентября 2017, 14:08

      Тут, Паша, все от тебя зависит. Пока не убеждаешь в своей нужности.

      12
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