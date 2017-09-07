Руководство «Челси» эвакуировало автомобиль Косты со стоянки клуба

Руководство «Челси» продолжает всеми силами настаивать на том, чтобы нападающий команды Диего Коста выступал за дублирующий состав. Футболист лишь вчера прибыл в Лондон после трехмесячного пребывания в Бразилии, где он бойкотировал решение клуба о переводе в дублирующий состав.

В «Челси» пошли дальше. Перед уходом в отпуск Коста оставил свой роскошный Рейндж Ровер на парковке у главного здания клубной базы. Руководство посчитало, что если футболист должен играть за дубль, то и его автомобиль должен находиться там же. Рейндж Ровер был эвакуирован на стоянку у базы резервного состава команды.

Напомним, что Коста был заявлен на матчи АПЛ, но не вошел в заявку на игры Лиги чемпионов.