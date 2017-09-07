Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руководство «Челси» эвакуировало автомобиль Косты со стоянки клуба

    Руководство «Челси» продолжает всеми силами настаивать на том, чтобы нападающий команды Диего Коста выступал за дублирующий состав. Футболист лишь вчера прибыл в Лондон после трехмесячного пребывания в Бразилии, где он бойкотировал решение клуба о переводе в дублирующий состав.

    В «Челси» пошли дальше. Перед уходом в отпуск Коста оставил свой роскошный Рейндж Ровер на парковке у главного здания клубной базы. Руководство посчитало, что если футболист должен играть за дубль, то и его автомобиль должен находиться там же. Рейндж Ровер был эвакуирован на стоянку у базы резервного состава команды.

    Напомним, что Коста был заявлен на матчи АПЛ, но не вошел в заявку на игры Лиги чемпионов.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2017 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 сентября 2017, 14:21

      Мда, походу детишки сидят и в руководстве Челси раз такой фигнёй занимаются...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 7 сентября 2017, 12:23

      Расскажите мне, в чем причина конфликта? Кто инициатор, кто не прав?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 7 сентября 2017, 12:10

      Такой привет,такой ответь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 7 сентября 2017, 12:06

      Так держать к этой обезьяне гнилой нужно относиться так как он к Челси

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Sosisochkin 7 сентября 2017, 12:16

      лучший бомбардир Челси последних трёх сезонов, исправно выполнял свою работу (забивал, ассистировал), пусть и характер тяжёлый, но вклад прямой в оба последних чемпионства.
      Может правильнее спросить с Конте и руководства, к чему была смс-ка Косте и что они вообще пытаются сделать с Костой и за что?! помоему в Челси у "верхушки" крыша потекла.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > dolf666 7 сентября 2017, 13:45

      в Сибирь его Новосибирскую

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 7 сентября 2017, 11:47

      Зазвездил Диего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 7 сентября 2017, 11:35

      спартак купил бы косту пригодился на лч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л 7 сентября 2017, 11:19

      Вряд ли это благоприятно сказывается на психологическом климате в коллективе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 7 сентября 2017, 10:54

      Интересно, эвакуация за чей счёт?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 сентября 2017, 10:41

      Офигевший тип. Я ему миллионы платят, а он ещё вмешивается..... Вот неблагодарность

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 сентября 2017, 10:20

      ещё один зазвездившийся футболист решил что он король мира, а по факту он раб своего контракта
      вот когда получит счёт на 50 млн евро будет как Диарра ныть везде, что его бедного обидели

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > soccerfanivan 7 сентября 2017, 14:14

      и Коста и Санчес и Коутиньо сами ставили подписи в своих контрактах, выбивая себе побольше з/п за подписание контракта на подольше, а теперь они прям бедные и несчастные бунтари, которые хотят быть свободные духом

      гниль это, сплошная гниль, нормальные ребята подписывают контракт и выполняют его до конца, а не шантажируют клуб тем, что не будут играть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11