«Лейпциг» отказался от многомиллионных трат на приобретение новых футболистов

Руководство «РБ Лейпцига» отказалось от политики многомиллионных трат на приобретение новых футболистов.

«Не могу представить себе, чтобы в «Лейпциге» в ближайшие пять лет пошли на многомиллионные приобретения. Наш клуб ориентирован на селекционную работу соответствующего уровня.

Наша цель – открывать в будущем таких футболистов, как Наби Кейта и Вернер. Именно таков наш путь, которому я не вижу альтернативы», – заявил спортивный директор немецкого клуба Ральф Рангник.