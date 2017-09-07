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    «Лейпциг» отказался от многомиллионных трат на приобретение новых футболистов

    Руководство «РБ Лейпцига» отказалось от политики многомиллионных трат на приобретение новых футболистов.

    «Не могу представить себе, чтобы в «Лейпциге» в ближайшие пять лет пошли на многомиллионные приобретения. Наш клуб ориентирован на селекционную работу соответствующего уровня.

    Наша цель – открывать в будущем таких футболистов, как Наби Кейта и Вернер. Именно таков наш путь, которому я не вижу альтернативы», – заявил спортивный директор немецкого клуба Ральф Рангник.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2017 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 7 сентября 2017, 12:01

      Эту новость не стоило добавлять в ленту новостей бомбардир мы итак знаем что они никого не покупали

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      Рейтинг: +450

      Houston 7 сентября 2017, 08:46

      Правильно. Так и надо.

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