Оздоев может сыграть со «Спартаком»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о причинах своего отсутствия в матче сборной России против «Динамо», который закончился со счетом 3:0. Ближайший матч его команда проведет против «Спартака» на выезде в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Игра состоится в субботу, 9 сентября, в 19:00 по московскому времени.

– Магомед, из-за травмы вы не попали в список футболистов, вызванных на недавний матч сборной России против «Динамо». Как себя чувствуете сейчас?

– Болело колено, и я прошел медобследование. Станислав Черчесов и врачи сборной сказали, что восстанавливаться могу в Казани, надо было избежать нагрузок. В городе есть все для правильного лечения.

– То есть последние матчи до перерыва играли с травмой?

– Да. Воспаление в колене. МРТ это подтвердило. Сейчас уже чувствую себя хорошо. С 28 августа занимался индивидуально, а последние пару дней тренируюсь в общей группе.