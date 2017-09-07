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    Оздоев может сыграть со «Спартаком»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о причинах своего отсутствия в матче сборной России против «Динамо», который закончился со счетом 3:0. Ближайший матч его команда проведет против «Спартака» на выезде в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Игра состоится в субботу, 9 сентября, в 19:00 по московскому времени.

    – Магомед, из-за травмы вы не попали в список футболистов, вызванных на недавний матч сборной России против «Динамо». Как себя чувствуете сейчас?

    – Болело колено, и я прошел медобследование. Станислав Черчесов и врачи сборной сказали, что восстанавливаться могу в Казани, надо было избежать нагрузок. В городе есть все для правильного лечения.

    – То есть последние матчи до перерыва играли с травмой?

    – Да. Воспаление в колене. МРТ это подтвердило. Сейчас уже чувствую себя хорошо. С 28 августа занимался индивидуально, а последние пару дней тренируюсь в общей группе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2017 06:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1297

      compka 7 сентября 2017, 13:12

      Магомед Оздоев - новый костяк команды, один из ключевых игроков. Зачем переходить в другие клубы, когда с Бердыевым всегда есть куда расти и играть в еврокубках.

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      Рейтинг: +86

      orstho-68 7 сентября 2017, 12:18

      дай Аллах здоровья тебе, Мага

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