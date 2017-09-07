«Вест Хэм» показал письма в «Спортинг» по поводу покупки Карвалью

SkySports опубликовал фотографии писем совладельца «Вест Хэма» Дэвида Салливана в лиссабонский «Спортинга».

В сообщениях от 10-го и 11-го августа англичанин предложил португальской стороне 25 миллионов фунтов за полузащитника Виллиама Карвалью. Салливан уточнил, что сумма будет выплачена в трех частях в течение двух лет.

Ранее президент «Спортинга» Бруно де Карвалью опроверг информацию о запросе на трансфер Карвалью и оскорбил владельцев лондонского клуба.