«Вест Хэм» показал письма в «Спортинг» по поводу покупки Карвалью

SkySports опубликовал фотографии писем совладельца «Вест Хэма» Дэвида Салливана в лиссабонский «Спортинга».
В сообщениях от 10-го и 11-го августа англичанин предложил португальской стороне 25 миллионов фунтов за полузащитника Виллиама Карвалью. Салливан уточнил, что сумма будет выплачена в трех частях в течение двух лет.
Ранее президент «Спортинга» Бруно де Карвалью опроверг информацию о запросе на трансфер Карвалью и оскорбил владельцев лондонского клуба.
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— Sky Sports News (@SkySportsNews) 6 сентября 2017 г.