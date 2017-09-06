Президент «Спортинга» назвал владельцев «Вест Хэма» дилдо-братьями, лондонский клуб подаст иск за клевету

Владелец «Спортинга» Бруно де Карвалью в интервью клубному телевидению оскорбил владельцев «Вест Хэма» Дэвида Голда и Дэвида Салливана. Ранее руководство «молотобойцев» сообщило о том, что покупка полузащитника Виллиама Карвалью не состоялась по вине лиссабонского клуба.

«Где доказательства? Они (представители «ВХ» – прим. «Бомбардира) были у меня практически в полном составе. Болельщики «Вест Хэма» называют Дэвида Салливана и его брата дилдо-братьями.

Тоже мне, обиженные девственницы. Мы должны рассказать всю правду!» – цитирует де Карвалью Mirror.

Согласно источнику, «Вест Хэм» готовит подать на португальский клуб в суд за клевету.