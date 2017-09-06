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    Президент «Спортинга» назвал владельцев «Вест Хэма» дилдо-братьями, лондонский клуб подаст иск за клевету

    Владелец «Спортинга» Бруно де Карвалью в интервью клубному телевидению оскорбил владельцев «Вест Хэма» Дэвида Голда и Дэвида Салливана. Ранее руководство «молотобойцев» сообщило о том, что покупка полузащитника Виллиама Карвалью не состоялась по вине лиссабонского клуба.

    «Где доказательства? Они (представители «ВХ» – прим. «Бомбардира) были у меня практически в полном составе. Болельщики «Вест Хэма» называют Дэвида Салливана и его брата дилдо-братьями.

    Тоже мне, обиженные девственницы. Мы должны рассказать всю правду!» – цитирует де Карвалью Mirror.

    Согласно источнику, «Вест Хэм» готовит подать на португальский клуб в суд за клевету.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.09.2017 23:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 сентября 2017, 09:48

      ахахах, забавные у них там клички дают)))))

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 7 сентября 2017, 09:21

      весело

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